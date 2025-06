Il Seregno Fbc giocherà la prossima stagione nel campionato di Eccellenza. La certezza la si è avuta domenica 15 giugno, anche se per la comunicazione ufficiale da parte della federazione occorrerà aspettare probabilmente qualche settimana, grazie ai successi di Leon e Scanzorosciate, le due formazioni lombarde impegnate nelle finali nazionali dei playoff di Eccellenza, capaci entrambe di conquistare la promozione in serie D, liberando in questo modo i due posti che servivano agli azzurri per coronare con il salto di categoria la loro prima annata agonistica.

Calcio: decisivi gli esiti dei playoff nazionali del campionato di Eccellenza

Nello specifico, dopo essersi imposta 4-1 nella gara di andata in trasferta sul Sandonà, la Leon ha concesso il bis sul campo di casa, vincendo 2-0, mentre i bergamaschi hanno griffato l’impresa, espugnando 2-0 il terreno di gioco dei liguri della Rivasamba, che nel primo match in terra orobica li avevano obbligati al pareggio (1-1). Del doppio exploit beneficeranno ora Poggese X Ray One ed appunto Seregno Fbc, rispettivamente quarta e quinto nella graduatoria di merito stilata dopo la conclusione dei playoff del campionato lombardo di Promozione, alle spalle di Vigevano, Castelleone e Besnatese, già sicuri dell’approdo in Eccellenza. «Un grazie ed un bravi a tutti» ha commentato a caldo Alfredo Varini, primo massimo dirigente nella storia della società, nata nemmeno dodici mesi fa, dopo la stagione forzatamente sabbatica seguita all’uscita di scena del 1913 Seregno.

Calcio: Bosco, Bisicchia e Bombino sulla strada del Ferruccio

Intanto, ufficializzate le conferme del portiere Mirko Bizzi, dei difensori Davide Lozza e Pietro Valtorta, dei centrocampisti Stefano Baldan e Stefano Papapicco e delle punte Matteo Ferrari e Simone Pontiggia, il Seregno Fbc è al lavoro per farsi trovare pronto sul nuovo palcoscenico. Radiomercato accredita come imminenti gli ingaggi del difensore Andrea Bosco, classe 1995, e dell’attaccante Andrea Bisicchia, classe 2006, in uscita dal Fucina, nonché del centrocampista Tommaso Bombino, classe 2003, in forza al Tribiano. Per Bosco, che vanta quattro presenze nella nazionale della Repubblica Dominicana, di cui è originario per parte di madre, si tratterebbe di un ritorno al Ferruccio, dopo la breve parentesi nel 2022-’23 nel 1913 Seregno.