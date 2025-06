Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate, finalissima per la Serie D col Sandonà

Una Leon Vimercate solida e attenta, come aveva predetto il coach Ghidelli, è uscita indenne dallo stadio “Cavalier Luigi Velardo” e dopo il pareggio con le “furie rosse” del Tamai è pronta ad affrontare il Sandonà 1922 nella finalissima che assegna la promozione alla Serie D, méta ambita ormai da tre anni. A tal proposito la LND ha giù diramato il programma completo del secondo turno delle finali nazionali: partita di andata l’8 giugno alla Leon Arena di Vimercate; ritorno il 15 giugno in Veneto, a San Donà di Piave.

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate, la cavalcata con mister Ghidelli

Nella trasferta di domenica, in Friuli Venezia Giulia, la Leon ha amministrato il 4-2 maturato nell’andata e pur pareggiando la seconda partita in assoluto dopo 14 vittorie dall’arrivo in panchina di mister Ghidelli, ha ampiamente meritato l’accesso alla finale.

Peraltro la Leon, dopo l’avvicendamento nella guida tecnica con la promozione di Riccardo Ghidelli (ha iniziato l’attuale stagione come vice allenatore di Joelson) ha inanellato una serie importante di risultati. In campionato, come lo attestano le rilevazioni statistiche, la Leon ha portato a casa trentuno punti in undici incontri frutto di dieci vittorie e di un solo pareggio. Anche l’elevato rendimento offensivo è stato certificato dalle trenta reti all’attivo e dalle nove al passivo, numeri indubbiamente che hanno il loro peso anche in questa fase dei play off nazionali.

Calcio Eccellenza Ghidelli Riccardo allenatore Leon

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate, il curriculum del mister col passato da goleador

Anche Ghidelli quindi è pronto ad affrontare l’esame più impegnativo. Il tecnico degli “orange” nella sua infinita carriera da giocatore (nel suo passato anche presenze negli allievi nazionali del Monza) ha segnato gol a caterve che, secondo gli annali, sono oltre duecento. Riccardo ha smesso di giocare a quarant’anni con la Dipo Vimercate dove ha iniziato la sua nuova vita prima da direttore tecnico e poi da allenatore. In Brianza, tra l’altro, ha vestito le maglie anche di Brugherio, Sovicese, Pro Lissone, Paina, Muggiò e Casati Arcore. Dalla Dipo alla Leon il passo è stato brevissimo, sempre a Vimercate: nell’estate la chiamata dagli “orange” per fare il vice a Joelson.

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate, il percorso degli avversari

Per la Leon ora per raggiungere la vetta c’è da superare l’ultimo gradino rappresentato dal Sandonà 1922 che nel primo turno degli spareggi nazionali del Campionato Eccellenza ha superato (3-2 dopo i calci di rigore) la Caronnese. La squadra diretta da mister Michele Ferri ha vinto in trasferta nei 90 minuti (0-1) grazie a un calcio di rigore trasformato da Federico Corno, ma poi non è riuscita a trovare il secondo gol. Dagli undici metri sono poi arrivati gli errori di Colombo, Galletti e Sorrentino, con le parate del giovane portiere Leonardo Battaiotto che hanno esaltato il Sandonà.