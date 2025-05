Dopo quattordici risultati utili consecutivi, con tredici vittorie, le ultime undici di fila, ed un pareggio, il Seregno Fbc è tornato a conoscere una sconfitta nel match d’esordio nel girone 1 della seconda fase dei playoff del campionato di Promozione. A Besnate, gli azzurri si sono fatti rimontare da una Besnatese mai doma, complicando la loro corsa al primo posto, ed ora dovranno probabilmente aspettare un’ammissione per meriti sportivi, che non appare comunque in dubbio, per vedersi aprire le porte del salto di categoria in Eccellenza. Sul risultato hanno pesato i troppi errori in fase di finalizzazione nella prima frazione, quando gli ospiti si sono portati in vantaggio ed a ripetizione hanno sciupato opportunità per il raddoppio, prima di incorrere nella ripresa in due svarioni difensivi, che hanno spianato la strada ai varesini.

Calcio: azzurri padroni del campo nel primo tempo

L’esultanza azzurra dopo il gol di Ferrari

Al via, il tecnico brianzolo Gabriele Avella ha confermato l’undici già visto la settimana precedente contro la Speranza Agrate, avvicendando il solo Alessandro Cofrancesco con Christian Ferracane. La contesa è entrata subito nel vivo. Al 1’ Stefano Baldan ha servito Simone Pontiggia, contenuto da un rimpallo: la sfera è arrivata a Matteo Ferrari, che dal limite ha calciato di sinistro, senza inquadrare la porta. Al 4’ Alessandro Tomasini ha provato lo sfondamento, ma Mirko Bizzi lo ha contenuto in uscita. Il ghiaccio lo ha rotto al 7’ Matteo Ferrari, che ha ricevuto da Stefano Baldan, ha sterzato e con il mancino ha freddato l’ex Dennis Lupu, che con la maglia del 1913 Seregno ha vissuto le cinque stagioni più importanti della sua carriera, contribuendo anche alla promozione in serie C nel 2021. La reazione locale si è concretizzata al 13’, quando Andrea Leontini ha servito Mattia Cinotti, che ha cercato il bersaglio grosso dalla distanza: la mira è stata però imprecisa. Al 20’ un filtrante di Antonio Buccini ha liberato Simone Pontiggia, che ha scelto la soluzione altruista, appoggiando centralmente per l’accorrente Fabio Lucente. Il numero nove ha quindi favorito l’inserimento di Matteo Ferrari, che ha visto il suo diagonale murato sulla linea da Lorenzo Bertuzzi. Al 26’ ancora Matteo Ferrari dal fondo ha pescato Fabio Lucente, che a centro area ha stoppato e calciato di destro: il tentativo, un po’ strozzato, è stato bloccato in due tempi da Dennis Lupu. Al 32’, dopo una triangolazione con Fabio Lucente, Antonio Buccini se ne è andato di forza, ma una volta davanti alla porta ha alzato troppo la mira e l’opportunità è sfumata. Al 36’, su corner di Matteo Ferrari, Stefano Baldan ha girato a rete di prima intenzione, centrando il palo.

Calcio: nella ripresa la rimonta dei padroni di casa

Una fase di gioco nella ripresa

Nella ripresa il copione è progressivamente mutato, con i seregnesi meno lucidi ed i padroni di casa più intraprendenti. Al 5’ Mattia Cinotti ha provato l’assolo, ma alla fine il suo rasoterra è sfilato senza brividi a lato del montante. Al 6’, su cross dalla destra di Matteo Ferrari, Antonio Buccini ha spizzato di testa, con la sfera che è terminata sul fondo. Al 9’, dopo un calcio d’angolo di Simone Pontiggia, Pietro Valtorta ha raccolto la respinta della difesa e toccato per Fabio Lucente, che in diagonale ha costretto Dennis Lupu a distendersi per rimediare. La prima svolta è poi maturata al 25’, quando Andrea Leontini ha visto Mirko Bizzi fuori dalla porta e, dalla sua metà campo, ha alzato un pallonetto altissimo per scavalcarlo. Il portiere, accecato probabilmente dal sole, ha calcolato male il punto di ricaduta della sfera, girandosi alla sua sinistra e non alla sua destra, e non è riuscito ad evitare la marcatura. Il pareggio, inaspettato, ha spinto gli ospiti a riprendere in mano le redini dell’incontro. Al 36’ il neo entrato Mattia Citterio ha innescato Antonio Buccini, che sottomisura ha cercato di superare di giustezza Dennis Lupu, bravo nel disegnare un’uscita bassa che gli ha permesso di scongiurare guai peggiori. Al 38’ l’altro neo entrato Antonio Gentile ha calciato dal limite, ma la sua mira è stata imprecisa. Al 39’ i varesini hanno fatto squillare un campanello d’allarme con Mattia Cinotti, che su cross radente dalla destra di Gabriele Asprella ha deviato da un passo: determinante è stato il riflesso di Davide Lozza, che con Mirko Bizzi fuori causa ha impedito che il pallone varcasse la linea. Quando il pareggio sembrava scritto, al 49’ Pietro Martinoia ha fatto valere la sua esperienza in un uno contro uno con Christian Ferracane, che lo ha atterrato nella sua area di rigore. L’arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo ha indicato il dischetto: la trasformazione dal undici metri di Andrea Leontini è stata perfetta e gli spalti del Besnabeu sono esplosi di gioia.

Calcio: nel prossimo turno, sfida casalinga con il Vigevano

Simone Pontiggia osserva la traiettoria della palla a metà campo

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc ospiterà sabato 31 maggio il Vigevano (l’orario federale indica l’inizio del match alle 16, salvo accordi diversi tra le società, anche se l’appuntamento serale con la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain fa ritenere questa opzione improbabile). Chiuderà quindi il percorso, sabato 7 giugno, il confronto tra Vigevano e Besnatese.

Calcio: il tabellino del match

Stefano Baldan in azione

Besnatese-Seregno Fbc 2-1

Marcatori: 7’ p.t. Ferrari (S); 25’ s.t. Leontini (B), 49’ Leontini (B) su rigore.

Besnatese: Lupu; Asprella, Bertuzzi, Rovedatti, Frigerio (32’ s.t. Praderio); Casamassima (17’ s.t. Cesaro), Leontini, Martinoia; Tomasini (12’ s.t. Marinuzzi), Cinotti, Deodato (38’ s.t. Rubini). A disp.: Parini, Mastrogiacomi, Fofana, Misuriello e Tadiello. All.: Rasini.

Seregno Fbc: Bizzi; Ferracane, Lozza, Bianchi, Valtorta (41’ s.t. Fumagalli); Buccini (44’ s.t. Morello), Baldan (32’ s.t. Giambrone), Papapicco; Ferrari (32’ s.t. Citterio); Lucente (16’ s.t. Gentile), Pontiggia. A disp.: Guida, Cofrancesco, Triveri e Dell’Occa. All.: Avella.

Arbitro: Beretta di Bergamo.

Note: ammoniti Frigerio (B), Ferrari (S), Papapicco (S) e Baldan (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 9-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 0’ p.t, 5’ s.t.