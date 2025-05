Calcio, Eccellenza: Fucina Muggiò salva, Leon Vimercate testa avanti

Altro verdetto nel Campionato di Eccellenza: è quello che interessa la Fucina Muggiò tenace e puntigliosa nel conquistare la salvezza con i playout del Girone B mentre nel primo turno dei play off nazionali nel quale si sono qualificate le squadre che hanno come obiettivo il passaggio in Serie D, spicca la vittoria della Leon Vimercate sul Tamai.

Calcio, Eccellenza: Fucina Muggiò salva, la partita

Allo stadio “Ceduti di Superga” nella partita che ha condannato l’Olginatese alla retrocessione e che si è accesa sin dai primi minuti, la Fucina è riuscita a contenere tutte le sfuriate degli ospiti e a centrare il traguardo salvezza grazie anche al pareggio conquistato nell’andata nonché al miglior piazzamento nella stagione regolare L’Olginatese infatti non si è mai arresa e ha cercato di sbloccare il risultato nel corso del primo tempo con giocate di livello neutralizzate dai tempestivi interventi del portiere Menegon. Anche la ripresa ha mantenuto ritmi elevati ma si è alzato l’agonismo di un match che terminerà con ben dieci ammoniti e un espulso. Peraltro, gli ultimi dieci minuti sono stati un condensato di emozioni e di mischie furibonde in quanto, come prevedibile, gli uomini di Sorti hanno provato a sbloccare il punteggio ma la squadra guidata dal presidente-allenatore Luciano Pace ha retto l’urto sino alla fine grazie all’eccellente organizzazione di gioco.

Calcio Eccellenza Fucina Muggiò Tota Marco e Picci Antonio

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate testa avanti sul Tamai

Partita da ricordare anche per la Leon Vimercate che, con una prova di carattere, si è imposta 4-2 sul Tamai. La partita alla Leon Arena si è accesa immediatamente con la squadra di mister Ghidelli capace di sbloccare il risultato dopo un solo minuto con il capitano Mattia Bonseri (classe 1995), che con una stupenda conclusione ha trafitto il portiere Giordano siglando non solo il goal del vantaggio ma anche una rete dal significato particolare: si è trattata infatti della duecentesima marcatura, in maglia orange, per il bomber. Una rete che ha avuto un doppio valore, quello per aver sbloccato immediatamente una gara di fondamentale importanza e quello emblematico per aver raggiunto un traguardo personale di tutto rispetto.

La rete del capitano ha dato fiducia alla formazione di Riccardo Ghidelli, che ha potuto affrontare il resto della partita con maggiore serenità e consapevolezza anche se il Tamai, metabolizzato il goal, ha cercato di pareggiare con una serie di iniziative che hanno impegnato il portiere Foresti sino al 22mo minuto, quando la Leon ha raddoppiato il vantaggio con Comelli su calcio di punizione. Nel momento di maggiore difficoltà, il Tamai ha trovato ancora le risorse per riaprire la partita al 33’ con una rete di Bougma ma a distanza di quattro minuti è arrivata la seconda prodezza di Comelli. Il secondo tempo ha offerto uno spettacolo completamente diverso, con il Tamai che sceso in campo con un atteggiamento più aggressivo ha iniziato a creare pericoli concreti alla porta difesa da Foresti, mostrando una determinazione che nel primo tempo era mancata. Al 52mo minuto, infatti, gli ospiti sono riusciti a riaprire nuovamente la partita, con Zorzetto abile a sfruttare un errore della difesa brianzola. Nel periodo più concitato della sfida, il Tamai ha sfiorato il clamoroso pareggio con Mortati che ha colpito il palo mentre Ferrè ha respinto sulla linea la successiva ribattuta di Stiso. Però nel momento di maggiore pressione del Tamai, a salire in cattedra è stato ancora una volta il capitano Bonseri capace di timbrare il risultato con una rete di straordinaria bellezza tecnica.

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate, domenica il ritorno

Con questo successo, la Leon si presenta al match di ritorno in programma domenica con un doppio vantaggio che rappresenta una base solida per la qualificazione al turno successivo dove affronterà la vincente del confronto tra Caronnese e Sandonà.