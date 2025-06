Si è conclusa con una sconfitta, la seconda consecutiva, la prima stagione di attività del Seregno Fbc. Nella seconda giornata del girone 1 del secondo turno dei playoff del campionato di Promozione, gli azzurri, probabilmente un po’ stanchi dal punto di vista mentale, dopo la lunga rincorsa alla Vis Nova Giussano, che li aveva portati ad un passo dal successo nel gruppo B nella regular season, hanno ceduto 5-3 in casa al Vigevano, risultato che li ha relegati all’ultimo posto del gironcino ed in quinta posizione nella graduatoria per le ammissioni in Eccellenza. Nell’ambiente, il salto di categoria viene comunque dato per certo o quasi, ma il doppio passo falso, seguito alla vittoria nella finale della prima fase contro la Speranza Agrate, renderà forse inevitabile un’attesa più prolungata rispetto a quella che era stata messa nel preventivo.

Calcio: i pavesi dominano la frazione iniziale e si portano sul 3-0

Una fase convulsa di gioco nella prima frazione

Al via, il tecnico di casa Gabriele Avella ha confermato la fiducia nell’undici di partenza già proposto la settimana precedente a Besnate, con la sola eccezione del rientro di Alessandro Cofrancesco, in sostituzione di Christian Ferracane. Il match è entrato subito nel vivo. Al 4’, Alessandro Cofrancesco è andato al tiro dalla distanza, mancando però lo specchio della porta. I ducali hanno rotto il ghiaccio all’8’, quando Simone Zanellati ha innestato il turbo sull’out mancino, servendo centralmente Federico Limiroli, che ha evitato il ritorno di Simone Bianchi e di destro, dal limite, ha superato Mirko Bizzi. Al 12’ ancora Federico Limiroli ha cercato il bis, ma la sua mira è stata imprecisa. Al quarto d’ora Matteo Ferrarri ha pennellato un cross per Simone Pontiggia, che di testa ha scheggiato la traversa. Tempo appena 10’ e gli ospiti hanno raddoppiato. Decisivo è stato ancora una volta Simone Zanellati, che ha sorpreso in velocità la retroguardia brianzola e, dal fondo, ha pescato Luca Arioli dall’altra parte: per il numero undici insaccare non è stato difficile. Al 31’ Edoardo Migliavacca dai venti metri ha chiamato Mirko Bizzi ad un intervento non semplice. Trascorsi 2’, Simone Zanellati si è guadagnato un rigore, costringendo al fallo Alessandro Cofrancesco, e dal dischetto l’onere (e l’onore) della trasformazione è stato di Davide Dragoni. Al 43’, con i locali assenti ingiustificati, nuovamente Simone Zanellati ha servito l’opportunità del poker a Luca Arioli, che in diagonale ha scaricato sull’esterno della rete.

Calcio: la reazione nella ripresa fa sperare (invano) gli azzurri

Antonio Gentile recupera la palla dopo aver trasformato il rigore

Nella ripresa, Gabriele Avella ha provato ad invertire il trend, lasciando negli spogliatoi Antonio Buccini e Davide Lozza e rimpiazzandoli con Antonio Gentile e Jacopo Triveri. Le mosse hanno disegnato un 4-2-4 molto coraggioso, che ha assicurato una scossa. Al 4’ Stefano Papapicco ha suonato la carica con un destro in corsa, che è sfilato sul fondo. Al 7’ una bella giocata di Fabio Lucente ha innescato Antonio Gentile, la cui inzuccata si è stampata sul palo. All’8’, sugli sviluppi di un corner di Simone Pontiggia, Matteo Ferrari ha infilato con il mancino Artem Khudyy, riportando in vita i suoi. Un attimo e Luca Arioli ha imbeccato Federico Limiroli, che ha strozzato il tentativo e l’occasione è così sfumata. Al 10’ Stefano Papapicco ha sfidato per la seconda volta la sorte dalla distanza, ma la palla ha sorvolato la traversa. Al 14’ Simone Zanellati ha liberato lo scatenato Federico Limiroli, che in allungo non ha inquadrato il bersaglio grosso. Al 17’, dopo la sua ennesima volata, Simone Zanellati ha regalato un cioccolatino ad Elio De Angelis, che di destro ha firmato il 4-1. Gli azzurri qui hanno evidenziato un secondo sussulto ed ha 24’ è stato sempre Matteo Ferrari a far riprendere loro fiato, con un sinistro potente che si è insaccato all’incrocio dei pali. Al 32’, al termine di una percussione, il neo entrato Simone Giambrone è stato abbattuto dal maldestro rientro di Andrea Lombardo, rimediando un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno. La conseguente massima punizione è stata capitalizzata da Antonio Gentile. Sotto di appena un gol, i seregnesi hanno gettato nella mischia le forze residue. Al 39’, dopo un controllo volante, Jacopo Morello ha calciato in corsa di sinistro, spedendo fuori. Al 40’ Artem Khudyy ha bloccato a terra un destro di Mattia Citterio. Al 45’, su un traversone di Pietro Valtorta, Jacopo Morello è svettato, ma la sua testata è risultata alta. Al 46’ Stefano Papapicco ha imbucato per Pietro Valtorta, che ha pescato in mezzo Antonio Gentile: l’esperto attaccante ha controllato e cercato di piazzare il cuoio sul palo lungo, ma Artem Khudyy si è superato ed ha smanacciato sul fondo. Al 48’ un morbido suggerimento di Matteo Ferrari ha trovato Jacopo Morello, la cui inzuccata è stata tuttavia rimpallata da Mattia Villanova. Quando ormai sul cronometro rimanevano pochi secondi, Federico Limiroli in contropiede ha servito Ettore Dell’Era, che di sinistro ha fissato il definitivo 5-3.

Calcio: il match tra Vigevano e Besnatese chiuderà il girone

Un intervento del capitano di casa Stefano Papapicco in fase di contenimento

Con il Seregno Fbc ormai fuori dai giochi, il girone 1 si concluderà sabato 7 giugno, quando il Vigevano ospiterà la Besnatese. Entrambe le formazioni hanno fin qui incamerato tre punti, con i pavesi avvantaggiati da una migliore differenza reti.

Calcio: il tabellino del match

Il saluto finale dei giocatori azzurri al pubblico

Seregno Fbc-Vigevano 3-5

Marcatori: 8’ p.t. Limiroli (V), 25’ Arioli (V), 33’ Dragoni (V) su rigore; 8’ s.t. Ferrari (S), 17’ Zanellati (V), 24’ Ferrari (S), 32’ Gentile (S) su rigore, 51’ Dell’Era (V).

Seregno: Bizzi; Cofrancesco, Lozza (1’ s.t. Triveri), Bianchi, Valtorta; Buccini (1’ s.t. Gentile), Baldan (20’ s.t. Giambrone, 32’ s.t. Morello), Papapicco; Ferrari; Lucente (17’ s.t. Citterio), Pontiggia. A disp.: Guida, Ferracane, Fumagalli e Dell’Occa. All.: Avella.

Vigevano: Khudyy; Xhani, Lombardo, Villanova, Cancelliere; Migliavacca (41’ s.t. Cervulli), Dragoni, De Angelis (20’ s.t. Migheli); Arioli (29’ s.t. Dell’Era), Limiroli, Zanellati. A disp.: Pinato, Mekoshkishvili, Serra, Lagonigro e Depaoli. All.: Lavenia.

Arbitro: Fossati di Bergamo.

Note: ammoniti Morello (S), De Angelis (V), Cancelliere (V), Xhani (V) e Zanellati (V), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 10-2 per il Seregno Fbc. Recuperi: 2’ p.t., 6’ s.t.