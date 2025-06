Il Seregno Fbc guarda al futuro ed all’appuntamento con l’esordio nel campionato di Eccellenza, per ufficializzare il quale si attende ormai solo l’ok definitivo da parte della federazione, con una struttura rinnovata. L’assemblea dei soci, riunitasi nei giorni scorsi, ha infatti nominato nuovo presidente esecutivo Claudio Pozzi, 48 anni, già in carica come consigliere e prima ancora fondatore e presidente dell’Fbc Seregno, la società che, nell’annata sabbatica senza prima squadra, ha consentito di salvaguardare almeno in parte il settore giovanile locale. Il presidente uscente Alfredo Varini è invece stato nominato presidente onorario, con delega operativa alla prima squadra ed alla Juniores, mentre il consiglio di amministrazione sarà completato da Leonardo Sabia e dagli ingressi di Sandro Trabattoni e Salvatore Nobile. Per rafforzare l’identità ed il modello organizzativo, lo stesso consiglio ha inoltre approvato un regolamento interno, che definisce le competenze delle aree funzionali, le responsabilità dei consiglieri ed i principi di buona gestione. Un passo che ribadisce l’orientamento verso una governance trasparente, sostenibile e partecipata per la nuova gestione societaria. A suggellare l’ambizione sportiva e l’apertura verso nuovi orizzonti, è inoltre stato concretizzato un accordo di cooperazione internazionale con l’Fc Norimberga, storico club di riferimento del calcio professionistico tedesco.

Calcio: la felicità del neo presidente Pozzi

«Accolgo con entusiasmo e grande senso di responsabilità questo nuovo incarico –ha spiegato Claudio Pozzi, neo presidente-, voluto dall’assemblea dei soci, mettendo a disposizione la mia esperienza e la mia passione, nata da venticinque anni di attività nel settore giovanile ed a servizio della segreteria sportiva. Sono convinto che finalmente Seregno ha il progetto che merita per il calcio, avendo alle spalle una proprietà solida e specchiata, che ama lo sport ed ha una visione di lungo termine». Per parte sua, invece, Alfredo Varini ha manifestato la sua felicità «per l’incarico che mi è stato affidato di occuparmi di prima squadra e Juniores, oltre che per la presidenza onoraria».

Calcio: definita una collaborazione con l’Fc Norimberga

Parlando della partnership con l’Fc Norimberga, infine, il consigliere Leonardo Sabia, con delega alla comunicazione ed ai rapporti istituzionali, ha sottolineato che «questa collaborazione rappresenta per noi un passo strategico e valoriale: non è solo un accordo sportivo, ma un’alleanza educativa che guarda allo sviluppo integrale dei giovani, offrendo loro un’esperienza internazionale indimenticabile», con amichevoli, camp estivi ed invernali, ed aggiunto che «il calcio può essere un veicolo potente di crescita, inclusione ed impatto positivo sulla comunità e siamo fieri di aver ottenuto il riconoscimento di un club professionistico prestigioso come il Norimberga, il secondo più titolato di Germania, con una media di 37mila spettatori in casa in Seconda divisione e con un chiaro programma per il ritorno in Bundesliga». Nel quadro dell’accordo, l’Fc Norimberga ha anche concordato con il club brianzolo un diritto di prelazione su giovani talenti che potrebbero emergere, a conferma della fiducia nel progetto tecnico ed educativo del settore giovanile del Seregno Fbc.