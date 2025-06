Il Seregno Fbc giocherà la prossima stagione nel campionato di Eccellenza. La novità è diventata ufficiale martedì 24 giugno, grazie ad un comunicato pubblicato dal comitato regionale lombardo della Figc, che ha confermato il format della categoria a cinquantaquattro formazioni, da suddividere in tre gironi, con conseguente ripescaggio, sulla base dei risultati della Coppa Italia di Promozione e dei playoff del campionato di Promozione, degli azzurri, cui faranno compagnia Accademia Pavese, Vigevano, Castelleone, Besnatese e Poggese. La graduatoria delle aventi diritto lascia comunque qualche margine di ambizione, in caso di due rinunce dell’ultima ora, anche alla Speranza Agrate, ottava, a fronte dei sei posti al momento disponibili.

Calcio: radiomercato accredita gli ingaggi di Calmi e Caldirola

Intanto, sul fronte mercato, la società si sta muovendo ormai da qualche settimana per rafforzare l’organico. In ingresso sono dati per sicuri gli ingaggi di Samuele Calmi, punta classe 1999, e di Axel Caldirola, esterno offensivo classe 1998, entrambi già esperti della nuova categoria. Calmi è tra l’altro un prodotto del vivaio del 1913 Seregno, mentre Caldirola a Seregno è cresciuto.