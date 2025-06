Calcio, Serie D: Leon Vimercate cambia tutto, addio a Ghidelli e panchina a Vullo

Clamoroso provvedimento alla Leon Vimercate dopo la vittoria nei playoff del Campionato Eccellenza. La società appena promossa in Serie D infatti, ha deciso di separarsi da mister Riccardo Ghidelli. Al suo posto Matteo Vullo, allenatore emiliano (classe 1981) reduce dalla salvezza last minute con il Crema.

I provvedimenti (nuovo allenatore e mancata conferma in panchina di Ghidelli) sono stati ufficializzati da comunicati emessi dalla società brianzola.

Calcio, Serie D: l’annuncio del nuovo head coach Matteo Vullo

Quello relativo all’ingaggio del nuovo allenatore della prima squadra recita: “Ac Leon Monza e Brianza è lieta di annunciare ufficialmente l’ingaggio di Matteo Vullo come nuovo head coach della prima squadra per la stagione 2025 -2026 di Serie D. Entra a far parte del nostro progetto con l’obiettivo di condurre il team verso nuovi traguardi e successi. Siamo orgogliosi di accogliere Matteo Vullo nel nostro club. La sua esperienza, la sua visione tattica e la sua passione per il calcio rappresentano la scelta perfetta per guidare la nostra squadra nel prossimo futuro. Siamo certi che insieme raggiungeremo grandi obiettivi”.

Calcio, Serie D: l’addio a Riccardo Ghidelli che ha guidato la squadra ai playoff e alla promozione

Questo il precedente comunicato della società dopo il completamento dei play off e la conseguente promozione in Serie D.

“La società AC Leon comunica che, in vista della prossima stagione sportiva, si interromperà il rapporto di collaborazione con l’allenatore Riccardo Ghidelli. Al mister va il più sincero ringraziamento da parte del club per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo incarico, culminato con la storica promozione in Serie D: un traguardo di grande prestigio che resterà indelebile nella memoria della società e dei suoi tifosi”.