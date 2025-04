Periodo di riflessione per le squadre brianzole che gareggiano nel Campionato Eccellenza prima del rush finale: la ripresa dell’attività agonistica, infatti, è prevista nell’ultimo week-end di aprile per disputare le partite programmate nella 31° giornata mentre l’atto finale della regular season, è per domenica 4 maggio.

Calcio, brianzole pronte alla volata in Eccellenza: come funzionano i playoff

Ecco dunque come le squadre affronteranno i momenti cruciali del Campionato Eccellenza. Iniziando dal classico schema per i Playoff: primo turno, domenica 11 maggio: 2ª-5ª e 3ª-4ª per tutti e tre i gironi lombardi. Secondo turno, domenica 18 maggio: sfida tra le due vincitrici. Regolamento: Gare secche da 90 minuti, in caso di parità passa la squadra meglio classificata. Forbice di 9 punti, in pratica se il vantaggio è maggiore di 9 punti tra seconda e terza, la seconda va direttamente al terzo turno playoff; se il vantaggio è maggiore di 9 punti tra seconda e quarta, si sfideranno solo seconda e terza; se il vantaggio è maggiore di 9 punti tra seconda e quinta, la terza e la quarta si scontrano per andare a giocare contro la seconda.

Chi supera il secondo turno accede alla fase nazionale.

Calcio, brianzole pronte alla volata in Eccellenza: i playout

In ottica Playout: andata e ritorno, domenica 11 e 18 maggio: 16ª-13ª e 15ª-14ª; in caso di parità nella differenza reti a salvarsi sarà la squadra meglio classificata; forbice di 6 punti, se ce ne sono di più tra le due sfidanti non si gioca il playout e la squadra messa peggio in classifica retrocede direttamente

Calcio Eccellenza Meda gruppo calciatori festeggiano il successo sul Saronno

Calcio, brianzole pronte alla volata in Eccellenza: cosa può succedere nel Girone A, BaSe 96 al derby per continuare a sperare

Alcuni verdetti sono stati già emessi ma ad appena 180 minuti dalla fine, altri sono in sospeso. Nel Girone A la lotta per la promozione diretta in Serie D vede impegnate ben tre squadre (Caronnese, Pavia, Solbiatese) mentre per quanto riguarda il capitolo retrocessione la matematica condanna è vicinissima per il BaSe 96, ma la squadra di Seveso ha dimostrato di voler vendere cara la pelle fino alla fine. I tre punti casalinghi sulla Vergiatese (che mancavano dal 16 febbraio) tengono acceso quel piccolissimo lumicino di speranza per poter disputare i playout, anche se il calendario è decisamente proibitivo (Ardor Lazzate e Solbiatese). Lungo il percorso verso la salvezza si è inserito anche il Meda, che dopo 16 partite è tornato a vincere in maniera quasi rocambolesca contro il Saronno. La doppietta di Samuele Calmi (decimo bersaglio in questa stagione per l’attaccante!) ha portato il team guidato dal presidente Gigi Cairoli a quota 27 punti, a -7 dal duo Casteggio-Ispra e con le ultime due sfide che sanno di scontro diretto ovvero Robbio Libertas e Vergiatese.

Calcio, brianzole pronte alla volata in Eccellenza: Girone A, classifica e prossimo turno

La classifica – Caronnese, Pavia 70 punti; Solbiatese 69; Rhodense 63; Mariano 60; Ardor Lazzate 53; FBC Saronno 47; Sestese 41; Cinisello 39; Vergiatese 37; Legnano, Lentatese 36; Casteggio, Ispra 34, Sedriano 30; Meda 27; BaSe 96 Seveso, Robbio Libertas 22 punti.

Prossimo turno sabato 26 aprile 2025 ore 15.30: Solbiatese – Mariano. Domenica 27 aprile ore 15.30: Ardor Lazzate – BaSe 96 Seveso; Casteggio – Lentatese; Robbio – Meda.

Calcio, brianzole pronte alla volata in Eccellenza: nel Girone B Casati Arcore già retrocessa, il derby Leon-Fucina pesa tanto

Finale a tinte gialle anche quello del Girone B dove se in coda è ormai scontata la retrocessione della Casati Arcore e della Manara di Barzanò, dopo una sola stagione in questa categoria, nella zona calda della classifica è scivolata la Milanese ormai destinata alla retrocessione senza passare dai playout dopo gli ultimi risultati. Invece ha agguantato il quindicesimo posto l’Olginatese (2-0 all’Arcellasco Città di Erba) che in questo momento del campionato giocherebbe lo spareggio salvezza con la Colognese che dal canto suo ha superato (4-3) e non senza fatica la Casati Arcore.

Il futuro della Fucina Muggiò (conquistare la salvezza senza playout) e della Leon Vimercate (lottare sino alla fine per insidiare il primato del Mapello) è strettamente legato all’esito del match in programma in 27 aprile e che verrà disputato alla Leon Arena. Inoltre la squadra di mister Riccardo Ghidelli potrebbe sfruttare la gara che disputerà il 4 maggio allo stadio Comunale Fratelli Pedretti di Almenno San Salvatore.

Calcio, brianzole pronte alla volata in Eccellenza: Girone B, classifica e prossimo turno

La classifica – Mapello 65 punti; Leon Vimercate 60; Cisanese 59; Trevigliese 56; RC Codogno 55; Ponte San Pietro 50; Academy Calvairate 49; Arcellasco Città di Erba 46; Lemine Almenno 45; Alta Brianza 44; Tribiano 42; Tritium 40; Fucina Muggiò 39; Colognese 37; Olginatese 34; FC Milanese 31; Luciano Manara 20; Casati Arcore 17 punti.

Prossimo turno. Domenica 27 aprile ore 15.30: Leon – Fucina Muggiò; FC Milanese – Casati Arcore.