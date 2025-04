È finito in parità il match tra il Trento e il Renate: il risultato finale premia la squadra brianzola (in campo con la maglia bianca), che ha disputato una partita con la giusta determinazione al fine di conquistare un punto prezioso, in ottica playoff, traguardo ormai tagliato, contro un avversario intenzionato a raccogliere l’intero bottino. Nel primo tempo i padroni di casa sono apparsi più propositivi, ma non sono riusciti creare occasioni da gol degne di nota. Solo nel finale Rada (un combattivo ex!) non è riuscito a intervenire a due passi dalla porta del Renate, quindi un tiro di Di Carmine è terminato di poco a lato, mentre il portiere Barlocco ha salvato il risultato sulla conclusione di Eleuteri.

Calcio: Tommaso Nobile decisivo allo scadere

Il secondo tempo ha seguito lo stesso copione della prima frazione di gioco, con il Trento che ha continuato a costruire buone trame, ma spesso inefficaci. Al 90’ i padroni di casa sono stati ad un passo dal gol: Rada si è ritrovato due volte a tu per tu con il portiere del Renate, ma Nobile ha compiuto due strepitosi interventi salvando il risultato.

Calcio: il prossimo turno propone il confronto con la Pergolettese

Prossima partita, venerdì 18 aprile, alle 20, allo stadio Favini di Meda, Renate-Pergolettese.

Calcio: il tabellino del match

Trento-Renate 0-0

Trento (4-3-3): Barlocco; Vitturini (30’ pt Di Cosmo), Trainotti, Barison, Maffei (26’ st Falasco); Aucelli (44’ st Petrovic), Rada, Giannotti; Anastasia (26’ st Peralta), Di Carmine, Disanto (26’ st Accornero). A disp.: Santer, Tommasi, Cappelletti, Cappelli, Titi, Sangalli, Ghillani. All.: Tabbiani.

Renate (3-4-3): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Eleuteri, Vassallo (32’ st Anghileri), Esposito (15’ st Bonetti), Ghezzi (15’ st Mastromonaco); Mazzaroppi (23’ st Siega), De Leo (1’ st Plescia), Calì. A disp.: Bartoccioni, Gardoni, Kolaj, Ziu. All.: Foschi.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Note: ammoniti Rada (T), Aucelli (T), Vassallo (R), Maffei (T), Riviera (R), Nobile (R) e Peralta (T). Recuperi: 2’ pt, 5’ st.