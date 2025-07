Sincro Seregno: bottino di medaglie per Cucco e Pollini agli Europei Juniores

Strepitose Lara Pollini e Caterina Cucco. Ad Atene, nei Campionati europei juniores, le atlete della società Sincro Seregno Insport hanno contribuito a far vincere alla nazionale italiana ben nove medaglie (cinque d’argento e quattro di bronzo). Un bottino prezioso nel quale spiccano le sei d’argento conquistate dalle sincronette brianzole.

Sincro Seregno: bottino di medaglie per Cucco e Pollini, sei argenti nelle nove conquistate dalla squadra

«Tre per Caterina e altrettante per Lara che in Grecia hanno gareggiato nelle finali per squadre nazionali, il cui organico è composto da dieci atlete, nelle specialità Team Tech, Acrobatic dove erano state ammesse solo nove formazioni e nel Team Free – spiega Virginia Ratti presidente della Sincro Seregno Insport – Nonostante gli impegni scolastici, le nostre atlete guidate in Grecia dal dt Azzurro Patrizia Giallonardo sono state veramente stupende e hanno onorato la maglia azzurra conquistando con le medaglia d’argento l’ambita promozione in una manifestazione sportiva internazionale alla quale, quanto prima, faranno seguire quella negli studi. Questi stupende affermazioni certificano la crescita del nostro movimento e di questo va dato atto al lavoro svolto dal nostro staff tecnico ed all’impegno di tutto il direttivo della società».

Ad Atene la prima medaglia d’argento per l’Italia è stata conquistata dalla squadra con Caterina Cucco e Lara Pollini nella finale Team Tech; la seconda medaglia nella finale dell’Acrobatic con una squadra dove, tra l’altro, era presente Gabriele Minak, atleta allenato dallo staff tecnico della RN Savona nel quale è presente Federica Sala di Lesmo. Il terzo argento le azzurre l’hanno vinto nella finale Team Free.