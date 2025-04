Vis Nova Giussano e Seregno Fbc continuano ad essere separati da un punto, a 90’ dalla conclusione del girone B del campionato di Promozione. Nel penultimo turno in calendario, i neroverdi hanno respinto l’assalto dei cugini seregnesi al primo posto, espugnando 3-0 il campo dell’Ardita Cittadella. A segno sono andati per gli ospiti Andrea Mantegazza, Alberto Redaelli ed Alberto Zatti, nel contesto di un match senza storia. Gli uomini allenati da Gabriele Raspelli sono così saliti a quota settantadue, mentre il Seregno Fbc, con settantuno lunghezze, nella peggiore delle ipotesi terminerà almeno secondo, piazzamento che gli darebbe la possibilità di evitare la semifinale del primo turno dei playoff, grazie al consistente vantaggio sul Lesmo, e di accedere direttamente alla finale.

Calcio: Speranza Agrate ed Ac Lissone in lotta per il terzo posto

Alle spalle della coppia di testa, la battaglia per la terza posizione, che permetterà di disputare in casa la semifinale dei playoff, è circoscritta a Speranza Agrate ed Ac Lissone. Gli agratesi hanno travolto tra le mura amiche il Civate, con un perentorio 7-1: al vantaggio ospite di Giovanni Castagna hanno replicato una doppietta di Andrea Calzighetti e le marcature di Andrea Borghi, Simone Carollo, Marco Masella, Niccolò Cerrina Feroni ed Alessio D’Erchie. I lissonesi, al contrario, hanno superato sul terreno di gioco amico di Biassono la Concorezzese. Il 3-1 porta le firme di Michele Cesana, Simone Fossati e Christian Pollutri per i locali, con l’intermezzo del gol di Pierluigi Lo Re per la squadra di Concorezzo, reduce da una settimana caratterizzata dall’annuncio del prossimo cambio di proprietà.

Calcio: Cavenago ed Ardita Cittadella giù, Biassono ai playout

In coda, la situazione appare definita. Cavenago ed Ardita Cittadella sono ormai condannati alla retrocessione in Prima categoria. Alla prima formazione è stata fatale la sconfitta a Lesmo (5-3, con la doppietta di Valerio Ferrigno e l’acuto di Sergio Carbone che non sono stati sufficienti ad equilibrare la doppietta di Alessio Tremolada e le reti di Manuel Cattaneo, Antonio Angiò e Giovanni Negri per i ragazzi allenati da Agostino Mastrolonardo). I comaschi, invece, come detto sono stati piegati in casa 3-0 dalla Vis Nova Giussano. Disputeranno infine i playout il Biassono, terz’ultimo con ventisei punti, e la Pontelambrese, quart’ultima a quota ventinove. Il verdetto per i biassonesi è maturato dopo il kappaò in trasferta contro il Castello Città di Cantù (2-1, con gol di Martino Traversa e Mohamed Ajouli per i padroni di casa e di Alessandro Politi per gli ospiti).