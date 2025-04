Calcio, il Seregno Fbc vince ancora: il duello con la Vis Nova si deciderà all’ultima giornata

La nona vittoria consecutiva, ottenuta ai danni di un’ottima Olimpic Trezzanese, ha consentito al Seregno Fbc di mantenere ancora viva la speranza di conquistare il primo posto nel girone B del campionato di Promozione. Gli azzurri affronteranno l’ultimo turno del torneo, in programma domenica 27 aprile, con un punto in meno rispetto alla capolista Vis Nova Giussano, che ha espugnato con un netto 3-0 il campo dell’Ardita Cittadella: il calendario chiamerà Stefano Papapicco e compagni a misurarsi in trasferta con il Cavenago, mentre i neroverdi giussanesi riceveranno l’Ac Lissone.

Calcio: Fabio Lucente rompe il ghiaccio nel primo tempo

L’esultanza di Lucente, dopo il gol dell’1-0

Entrando nel dettaglio della gara con l’Olimpic Trezzanese, al via il tecnico Gabriele Avella, senza lo squalificato Mattia Citterio, ha rilanciato nell’undici titolare Simone Bianchi, reduce a sua volta da una squalifica, mentre in mezzo Jacopo Morello e Simone Giambrone sono andati ad affiancare Stefano Baldan, con Antonio Buccini e Stefano Papapicco, non al meglio, inizialmente in panchina. La gara si è accesa subito. Dopo una fase di studio, al quarto d’ora Stefano Baldan ha innescato Simone Pontiggia, che sull’out destro si è prodotto in un difficile stop, a seguito del quale ha servito Matteo Ferrari: il piazzato del numero dieci è stato respinto da Tommaso Ferrari, che però ha dovuto alzare bandiera bianca sul successivo tapin di Fabio Lucente. Tempo 2’ e Simone Giambrone ha messo in movimento ancora Fabio Lucente, che è stato arginato in corner da Tommaso Ferrari. Al 18’ Matteo Ferrari, su calcio d’angolo, ha liberato l’accorrente Pietro Valtorta, il cui traversone è stato deviato da Fabio Lucente: la girata è tuttavia terminata alta. Al 23’ nuovamente Matteo Ferrari ha imbeccato Jacopo Morello, che ha fatto da sponda per Fabio Lucente: decisivo qui è stato Tommaso Ferrari, che ha ribattuto con il corpo il tocco sottomisura. Alla mezz’ora, gli ospiti si sono fatti vivi con Michele Marcantonio, che dalla fascia destra ha trovato Alessandro Scalcinati: il destro di quest’ultimo ha attraversato lo specchio della porta difesa da Mirko Bizzi e si è spento a lato. Al 32’ ci ha provato Simone Pontiggia dalla distanza, ma la sua mira è stata imprecisa. Al 41’ i locali sono andati a ripetizione ad un passo dal raddoppio. Simone Giambrone ha liberato Matteo Ferrari, che ha favorito la corsa di Stefano Baldan. Il destro potente del regista, con Tommaso Ferrari fuori causa, si è stampato sulla traversa. La sfera ha quindi continuato a danzare in area, prima che Simone Pontiggia la indirizzasse verso la porta trezzanese: provvidenziale è stato Michele Marcantonio, che sulla linea si è opposto ed ha impedito il raddoppio.

Calcio: nella ripresa, Stefano Papapicco decide il match dal dischetto

Una fase di gioco della ripresa

Nella ripresa, all’8’ Matteo Ferrari ha servito Fabio Lucente, il cui tentativo è stato sporcato da Andrea Bai, che ha facilitato la presa di Tommaso Ferrari. Al 10’ Simone Giambrone ha acceso Simone Pontiggia, che ha trovato centralmente Matteo Ferrari. La difesa ha fatto muro sul fantasista, con la palla che poi è stata preda di Jacopo Morello, il piazzato del quale è stato parato da Tommaso Ferrari. Al 13’, a sorpresa, l’Olimpic ha impattato con Alessandro Tasca, che ha ricevuto un cross dalla sinistra di Matteo Guerrini e di destro ha freddato imparabilmente Mirko Bizzi. Qui la pressione ha rischiato di mandare in tilt gli uomini allenati da Gabriele Avella, che è subito corso ai ripari, mandando in campo al 16’ Stefano Papapicco, al posto di Jacopo Morello. Appena 2’ più tardi una giocata di Matteo Ferrari è stata interrotta nella sua area di rigore da un tocco con il braccio da parte di Marco Chieregato. L’arbitro Giuseppe Vetro di Bergamo ha indicato il dischetto e proprio Stefano Papapicco, con un destro potente rasoterra, ha riportato avanti i suoi. Al 22’ Matteo Ferrari si è liberato ed ha provato con il mancino, ma Tommaso Ferrari ha alzato sopra la traversa. Al 27’, dopo una combinazione con Stefano Baldan, Matteo Ferrari è stato arginato in extremis da Andrea Bai. Sul conseguente calcio d’angolo di Simone Pontiggia, Stefano Papapicco ha inzuccato a botta sicura, centrando il palo. Sul cuoio si è avventato Davide Lozza, che ha commesso fallo cercando una rovesciata. La scorrettezza è costata il secondo cartellino giallo al difensore, che ha così lasciato i suoi in dieci. Gabriele Avella ha quindi rimpiazzato Matteo Ferrari con Jacopo Triveri, per colmare la lacuna al centro della retroguardia. Il nuovo entrato, insieme a Simone Bianchi, ha letto magistralmente tutti i tentativi offensivi ospiti e Mirko Bizzi non ha più corso rischi fino al fischio finale.

Calcio: il Ferruccio saluta lo speaker Renato Viganò

Lo striscione dedicato a Renato Viganò

La gara contro l’Olimpic Trezzanese ha visto lo stadio Ferruccio tributare un saluto commosso a Renato Viganò, speaker della società di casa, spentosi qualche giorno prima per una malattia. Uno striscione in tribuna ne ha ricordato l’ironia, mentre Simone Giambrone ha consegnato un mazzo di fiori al figlio Giorgio da parte della squadra ed un altro mazzo di fiori, messo a disposizione dalla Curva Nord, è andato alla compagna Milena. Al match hanno inoltre assistito molti ex azzurri del passato, un riavvicinamento che potrebbe preludere ad una rimpatriata pubblica, da calendarizzare nei prossimi mesi.

Calcio: nel prossimo turno, trasferta sul campo di Cavenago

Un bello spunto nella ripresa di Fabio Lucente

Come detto, domenica 27 aprile, alle 15.30, il Seregno Fbc affronterà in trasferta il Cavenago, ultimo e già retrocesso. Non saranno della partita gli squalificati Davide Lozza e Simone Giambrone.

Calcio: il tabellino del match

Il saluto conclusivo dei giocatori al pubblico

Seregno Fbc-Olimpic Trezzanese 2-1

Marcatori: 15’ p.t. Lucente (S); 13’ s.t. Tasca (O), 18’ Papapicco (S) su rigore.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (27’ s.t. Ferracane), Lozza, Bianchi, Valtorta; Morello (16’ s.t. Papapicco), Baldan, Giambrone (28’ s.t. Buccini); M. Ferrari (28’ s.t. Triveri); Lucente, Pontiggia. A disp.: Guida, Fumagalli, Curatolo, Dell’Occa e Gentile. All.: Avella.

Olimpic Trezzanese: T. Ferrari; Marcantonio (39’ s.t. Torri), Bai, Chieregato, Peraboni (9’ s.t. Yamba); Scalcinati, Galleani, D’Elia, Guerrini; Tasca (28’ s.t. Pirola), Gualdi (39’ s.t. Ciarallo). A disp.: Marcandalli, Codjo, Colombo, Ghezzi e Perego. All.: D’Addato.

Arbitro: Vetro di Bergamo.

Note: ammoniti Bianchi (S) per fallo di mano volontario, Giambrone (S) e D’Elia (O) per gioco falloso, Pontiggia (S) per comportamento non regolamentare; espulso Lozza (S) al 28’ s.t. per somma di ammonizioni (entrambe per gioco falloso). Calci d’angolo: 11-2 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.