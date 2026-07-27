Scherma: sempre più TsunAry Errigo nel fioretto, argento ai Mondiali di Hong Kong

Arianna Errigo è sempre più nella storia: ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto ai Campionati mondiali di Hong Kong. Per la muggiorese, 38 anni, è la 24esima medaglia iridata dal debutto nel 2009 ad Antalya, in Turchia. Un’altra finale tutta italiana e un altro trionfo in una delle specialità da sempre tinte d’azzurro: «Oggi sono davvero orgogliosa di me», ha commentato.

Il titolo mondiale è andato per la prima volta in carriera a Martina Favaretto, 24 anni. La veneta ha superato la capitana Errigo per 15-7 e la finale si è conclusa tra le lacrime di gioia e un abbraccio tra le atlete.

Scherma: Errigo d’argento ai Mondiali di Hong Kong, con il marito allenatore e i gemelli

Per l’Italia è la medaglia d’oro numero 125 nella storia dei Mondiali, a un secolo esatto dalla prima vittoria che di Giorgio Chiavacci nel fioretto maschile a Budapest nel 1926. Con i due podi, il fioretto femminile azzurro sale a quota 98 medaglie iridate. E c’è ancora la gara a squadre nell’ultima giornata in programma il 30 luglio: in pedana Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino.

Per Errigo un altro Mondiale da ricordare: seguita per la prima volta a bordo pedana dal marito Luca Simoncelli, ha avuto con sé sugli spalti anche i gemelli nati a marzo 2023. Prima di partire per Hong Kong anche un brivido per un imprevisto malanno virale che l’aveva costretta a isolarsi dalla squadra disertando il ritiro.