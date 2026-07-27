Dopo aver strutturato un’attività che, fin qui, ha consentito di ottenere risultati più che lusinghieri, in termini qualitativi ed anche quantitativi, nel settore maschile, sia a livello di prima squadra che di vivaio, il Seregno Rugby guarda ora al mondo femminile. La società presieduta da Angelo Capuccilli, infatti, è al lavoro per dare vita ad una formazione composta da sole donne e per questo vuole intercettare l’interesse di potenziali rugbyste, di almeno 18 anni di età, anche senza esperienze agonistiche precedenti nel loro passato.

Rugby: le informazioni utili a chi vuole partecipare

Le aspiranti atlete avranno l’opportunità di partecipare in settembre ad un ciclo di open day, che saranno ospitati dal campo di rugby interno al centro sportivo della Porada tutti i lunedì ed i giovedì, dalle 20.30 alle 22. Motto del progetto è “Unisciti. Cresci. Vivi il rugby”. Per ulteriori informazioni sul percorso in itinere, è possibile telefonare al 375/ 695.1670 o al 348/ 532.9687 oppure in alternativa scrivere una mail all’indirizzo riccardo.maggi@seregnoruby.eu.