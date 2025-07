Per un gruppo di ginnaste della Gal Lissone la stagione si è conclusa a Rimini. «È stato un finale ricco di emozioni per le nostre ragazze impegnate nel 4° Memorial Elisa Antonacci a Celle, nel Rimini Summer Cup – commenta il presidente Christian Brenna – Questa manifestazione richiama sempre più società italiane ed estere in ricordo della giovane atleta riminese scomparsa prematuramente e nella classifica generale la nostra squadra, sulle 18 presenti, si è piazzata al settimo posto».

La GAL Lissone con Elisa Bandini, Martina Amatruda, Ludovica Castoldi, Alice Volonteri, Sibilla Zanoni, Emma Furno, ha condotto una buona prova di squadra, mostrando coesione, tecnica e determinazione sui quattro attrezzi chiudendo settima nella prova vinta dalla Società Biancoverde di Imola.

Inoltre Ludovica Castoldi è stata protagonista nella categoria Allieve, conquistato il secondo posto nella classifica All around, ha poi vinto medaglie nelle finali di specialità: oro al volteggio, argento alla trave e bronzo al corpo libero. Importanti piazzamenti anche per le junior Rebecca Evangelisti e Diana Neri. Nella categoria Senior, Elisa Bandini ha ottenuto l’ottavo posto nel concorso generale.