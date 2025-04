Folgore Caratese, sconfitta amara: pesante 3-1 contro il Club Milano

Giornata decisamente amara per la Folgore Caratese, che incassa la pesante sconfitta di 3-1 contro il Club Milano allo stadio Gianni Brera di Pero e vede allontanarsi la vetta della classifica nella Serie D. Quando mancano soltanto tre giornate alla conclusione del campionato, la squadra brianzola scivola ial quarto posto, restando ferma a 64 punti e vedendo l’Ospitaletto volare a quota 70, distante ormai sei lunghezze. La squadra bresciana ha superato (2-1) la Pro Sesto con le reti di Baraye e Guarnieri.

Davanti alla Folgore Caratese ora ci sono anche la Casatese Merate (vincente addirittura 6-0 contro il Breno) e la Pro Palazzolo (in Valtellina ha superato la Nuova Sondrio per 2-1), entrambe a 65 punti, pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso della capolista nelle ultime gare rimaste. Per la Folgore Caratese si tratta di un autentico shock dopo un torneo di altissimo livello che aveva fatto sognare i tifosi e il club di Michele Criscitiello. Da segnalare un palo di Maspero sul punteggio di 2-1 nella ripresa e la brutta espulsione nel finale di Forchignone, che rientrava a disposizione della squadra di Carobbio.

Giovedì 17 aprile Folgore Caratese ancora in campo alle 15 affronta allo SporItalia Village il Ciliverghe Calcio.

Il tabellino – Club Milano – Folgore Caratese 3-1

Marcatori:17’ Sartorelli, 47’ Cattaneo, 83’ Capone; 31’ autogol Sartorelli

Club Milano (3-5-2): Stucchi; Marocco, Baschirotto, Costa (74’ Kladar), Cattaneo (83’ Dell’’Acqua), Rigo, Dioh M., Tolomello, Dioh M, Capone (87’ Foschiani), Sartorelli (78’ Alvarez). A disposizione: Monzani, Di Pentima, Panzani, Fernandes, Gonzi. All. Scavo

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis (77’ Ciarmoli), Bigolin, Arpino, Codraro; Pedone, Maspero; Cocola, Matteucci (66’ Giugno), Lipari (57’ Forchignone); Ravasi (67’ Ferrari). A disposizione: Spada, Cadili, Sacco, Martellotta, Rebaudo. All. Carobbio

Arbitro: Flavio Barbetti (sez.Arezzo); assistenti Giovanni Santoriello (Nocera Inferiore), Enrico Maria Aimar (Nichelino).

Ammoniti: Rigo, Panzani, Stucchi, Capone, Tolomello, Baschirotto; Lipari, Balamotis. Espulso: 92’ Forchignone

Recupero: 3’ pt; 5’st

Classifica: Ospitaletto 70 punti; Casatese Merate, Pro Palazzolo 65; Folgore Caratese 64; Varesina 63; Calcio Desenzano 60*; ChievoVerona 51; Pro Sesto 46; Club Milano 45; Sant’Angelo, Breno 44; Crema 42*; Vigasio, Nuova Sondrio 41; Sangiuliano City 40; Castellanzese 37; Ciliverghe Calcio, Magenta 32; Fanfulla 30; Arconatese 28 punti. (* una partita in meno)