Terzo successo stagionale per Lando Norris. Il pilota della McLaren, dopo i precedenti exploit a Melbourne e Montecarlo, si è ripetuto domenica 29 giugno sul circuito del Red Bull Ring di Salisburgo, imponendosi nel Gran Premio d’Austria. Il britannico, non ancora ventiseienne, ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Oscar Piastri, mentre sul terzo gradino del podio è salito il ferrarista Charles Leclerc, che è riuscito a lasciarsi alle spalle l’altro portacolori della scuderia di Maranello, il pluricampione iridato Lewis Hamilton, che sembra avviato a ritrovare lo smalto dei giorni migliori, proprio alla vigilia dell’appuntamento di casa, quel Gran Premio di Gran Bretagna che è previsto nel primo fine settimana di luglio.

Formula 1: crash tra Verstappen ed Antonelli, entrambi kappaò

Charles Leclerc, terzo al traguardo (Fabio Vegetti)

La prova è stata caratterizzata in partenza dallo scontro tra Max Verstappen e Kimi Antonelli, con l’italiano alla guida della Mercedes che alla terza curva ha mancato la frenata e speronato il campione del mondo della Red Bull. Entrambe le vetture sono così finite kappaò e subito è stato necessario l’intervento della safety car, per riportare ordine in pista.

Formula 1: Piastri sempre in testa alla classifica piloti

Nella classifica piloti, Oscar Piastri su McLaren conduce ora con 216 punti, davanti a Lando Norris, a quota 201. Terzo è Max Verstappen (155), mentre il primo tra i ferraristi è Charles Leclerc, quinto con 119 lunghezze. Nella graduatoria riservata ai costruttori, la McLaren non teme concorrenti, dall’alto dei suoi 417 punti. Seconda è la Ferrari, con 210 punti, mentre la Mercedes, terza con 209 punti, tiene al momento dietro la Red Bull, quarta con un ritardo di 47 punti dal podio.