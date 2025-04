Concorezzese, una nuova proprietà per la società che aveva annunciato lo stop al 30 giugno

Una nuova proprietà per la Concorezzese. La notizia di trattative in corso per la cessione della società era nell’aria già da tempo, ma nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione ufficiale della sigla di un protocollo d’intesa per il passaggio della società a una nuova proprietà con il trasferimento delle quote, in forma gratuita, che diverrà definitivo appena sarà ufficializzata l’assegnazione degli spazi sportivi comunali alla stessa.

La nuova proprietà sarà formata da una cordata che comprende HeoLive SSDaRL, società con sede a Brugherio, e la società milanese Ausonia 1931 SSDaRL.

Calcio Concorezzese la lettera di marzo con la comunicazione delle intenzioni di stop al 30 giugno

Concorezzese, una nuova proprietà per la società: fine della crisi aperta a inizio marzo

«Il nuovo Direttivo è pronto a raccogliere il testimone e a sviluppare un progetto ambizioso ma sostenibile, con entusiasmo e competenza, fondato su solidi valori educativi, sportivi e sull’integrazione con il territorio – fa sapere la nuova società con un comunicato lanciato nei giorni scorsi – Un passaggio importante, che si realizza anche grazie all’eccellente lavoro svolto dalla precedente gestione, che ha saputo portare avanti l’attività sportiva con dedizione, passione e grande senso di responsabilità verso i giovani, le famiglie e tutta la comunità concorezzese. Va a loro un sincero ringraziamento da parte di tutto l’ambiente».

Questo passaggio di proprietà, si ricorda, è forse il passo che mette la parola fine alla crisi aperta a inizio marzo con l’attuale dirigenza aveva annunciato l’intenzione di interrompere la propria attività al centro sportivo di via Pio X a partire dal 30 giugno. La data è quella della scadenza della convenzione in vigore con il Comune per la gestione in concessione dell’impianto sportivo. La società aveva spiegato di non essere riuscita a giungere a un accordo con il municipio sui termini economici e organizzativi richiesti per l’affidamento diretto della gestione.

Il passaggio di consegne verrà effettuato nelle prossime settimane, in rispetto dei tempi tecnici. «L’acquisizione verrà completata una volta avvenuta l’assegnazione degli spazi e poi inizieremo con l’attività della Concorezzese in continuità con quatto fatto fin qui, portando avanti il lavoro di chi ci ha preceduto – spiega Massimo Meoni, presidente HeoLive – Stiamo tutti correndo per finalizzare ogni dettaglio con la massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole con l’obiettivo di arrivare a una gestione degli spazi sportivi equa e condivisa con Atletica Concorezzo. Le quote della nuova proprietà le avranno HeoLive, oltre a me ci sarà Stefano Testa, e la società Ausonia 1931 nella figura del presidente Mario di Benedetto».

Concorezzese, una nuova proprietà per la società: gli obiettivi per giovanili e prima squadra

Per quanto riguarda gli obiettivi futuri, la società fa sapere che sarà quello di «dare continuità alla tradizione calcistica concorezzese, valorizzando il settore dilettantistico e investendo su un progetto sportivo sostenibile, in grado di coinvolgere la comunità locale e di offrire nuove opportunità ai giovani talenti del territorio».

«L’intento è quello di portare avanti l’ottimo lavoro svolto con il settore giovanile, e basta pensare ai tre campionati vinti quest’anno, con l’obiettivo di far bene e anche far divertire i ragazzi – aggiunge Meoni – Per quanto riguarda l’agonistica il lavoro sarà a quattro mani con l’Ausonia e quindi avremo una sola prima squadra, che porterà i benefici sia dell’una che dell’altra società con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati. L’Ausonia è potenzialmente ancora all’interno dei playoff per andare in Eccellenza e quindi vedremo come andrà avanti. Per i primi di maggio pensiamo di chiudere tutte le analisi e poi si procederà con la calendarizzazione delle presentazioni ufficiali».