Calcio, gli Under 11 del Monza trionfano nella “Spring Cup” a Seregno

Vincitore di prestigio per la “Spring Cup”, la manifestazione di calcio giovanile, riservata alla categoria Under 11 (nati nel 2014), che è stata promossa dal Seregno Fbc e si è conclusa domenica 13 aprile, al centro sportivo Seregnello di Seregno. A spuntarla è stato infatti il Monza, che nella fase eliminatoria si è aggiudicato il girone B, prima di imporsi in finale sul Brescia, che invece aveva trionfato nel raggruppamento A, con il punteggio di 4-2.

Calcio: terzo l’AlbinoLeffe, davanti al Seregno Fbc

Sul terzo gradino del podio è salito invece l’AlbinoLeffe, che nella finalina di consolazione ha sconfitto il Seregno Fbc padrone di casa, anche in questo caso con lo score di 4-2. Quinto si è piazzato il Torino Club Gallarate, che ha preceduto nell’ordine il Ponte San Pietro, la Vis Nova Giussano ed il Renate.

Calcio: tra gli Under 9 si erano imposti i padroni di casa

La fase dell’appuntamento riservata agli Under 11 ha fatto seguito a quella che aveva visto in campo gli Under 9. Ad alzare la coppa, in questa circostanza, era stato proprio il Seregno Fbc, che nell’atto decisivo aveva piegato 3-1 la Concorezzese.