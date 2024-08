FuoriGp ad Arcore: la mostra “Formula 75” e la kart terapia, storia e inclusione

Arcore va ancora FuoriGp, tornano in città gli eventi a corollario della festa della Formula 1 a Monza. E si moltiplicano i Comuni del territorio che organizzano un calendario di appuntamenti a sostegno del Gp d’Italia: appuntamenti dal 24 agosto all’8 settembre 2024 con mostre, curiosità e inclusione.

FuoriGp ad Arcore: la mostra sui 75 anni della Formula 1

Al centro la mostra fotografica e di cimeli “Formula Settantacinque 1950-2024. Il racconto del Campionato del Mondo di Formula 1 dalle origini ad oggi”, allestita nelle Scuderie di Villa Borromeo d’Adda. Un viaggio nella storia dello sport a cura del giornalista arcorese Enrico Mapelli e del collezionista Ettore Pitonzo. Inaugurazione sabato 24 agosto alle 10 in presenza delle autorità, apertura al pubblico fino a domenica 8 settembre da martedì a domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Lunedì chiuso. L’ingresso è libero.

FuoriGp ad Arcore: i kart per persone con disabilità

Tra le novità c’è la “Kart terapia“: il 31 agosto dalle 10 alle 18 in piazza Pertini l’esperienza della velocità in tutta sicurezza, grazie a go-kart appositamente attrezzati, dedicata a ragazzi con disabilità.

FuoriGp ad Arcore: la sfilata e l’esposizione delle auto storiche

L’evento che chiude la manifestazione si chiama “Classiche in Villa” ed è in programma l’8 settembre: una sfilata con auto d’epoca in un percorso cittadino dalle 10.30 alle 12. Le auto saranno esposte in mostra dalle 12.30 alle 16 nell’avancorte di Villa Borromeo d’Adda.

FuoriGp ad Arcore: i partner del Comune

Il calendario è organizzato col sostegno di Regione Lombardia e Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, il patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza, i partner WheelchairKarting a.s.d., Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano (affiliato Aci Storico), Automobile Club Milano, SIAS Autodromo Nazionale Monza, ChrysalisMed, BrianzAcque, l’impegno dei volontari.