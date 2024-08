Gp d’Italia 2024: a Lesmo la storia del circuito di Monza con Umberto Zapelloni

Lesmo entra in clima Gp d’Italia e racconta la storia dell’autodromo di Monza con una voce d’eccezione. È in programma martedì 27 agosto l’incontro con Umberto Zapelloni, giornalista (ora a il Foglio dopo una carriera al Giornale e al Corriere della Sera) e autore di libri: racconterà la “Storia del Circuito di Monza, il Tempio della Velocità. La sua nascita e l’evoluzione fino ai giorni nostri“, questo il titolo della serata in sala consiliare.

Gp d’Italia 2024: a Lesmo la storia del circuito con Umberto Zapelloni, il 27 agosto alle 20.30

L’occasione per conoscere le origini della pista, sottoposta negli ultimi mesi a profondi lavori di rinnovamento, a pochi giorni dall’edizione 2024 nel paese che ha dato il nome a due delle curve più famose della gara, quelle appunto che affacciano sull’ingresso in territorio lesmese. Alle 20.30 negli spazi del Comune in via Vittorio Veneto in collaborazione con Milano Historic Cars Club.