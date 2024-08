Autodromo di Monza, ecco il nuovo asfalto: non era mai stato rifatto del tutto in 122 anni

Un lungo nastro di asfalto nero: sono i novecento metri che vanno dalla griglia di partenza alla prima variante. E’ toccato ai piloti di Gt Formula 3 e Prototipi, testarlo per la prima volta con i loro bolidi. Un’emozione grande. Non solo perché quell’asfalto era liscio e perfetto come una pista da biliardo, ma ancora di più perché in 122 anni di storia non era mai stato interamente rifatto. Al termine del collaudo, i piloti sono scesi con il sorriso dei momenti importanti. “La pista è semplicemente perfetta” è stato l’unanime, laconico commento. Un segno – anche questo – che ora l’impianto è pronto ad accogliere i 300 mila spettatori attesi per il Gran Premio il 1settembre. E a sottolineare un momento che storico lo è davvero come pochi, è stato anche Matteo Salvini. L’8 gennaio scorso il ministro dei trasporti era arrivato a Monza per il primo colpo di ruspa. Lunedì è tornato con il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani, per la fine dei lavori e la riapertura ufficiale. Soddisfattto anche il sindaco, Paolo Pilotto: “L’autodromo è parte integrante dell’identità di Monza”.

Autodromo di Monza, ecco il nuovo asfalto: rinnovati i sottopassi e il viale d’accesso da Vedano

Un traguardo non facile. In mezzo ci sono stati sei mesi di cantiere e una perdita in termini di fatturato calcolata dal direttore generale di Sias Alfredo Scala tra i quattro e i sei milioni di euro per riasfaltare completamente il tracciato, riqualificare tre sottopassi e costruirne altri tre per facilitare il deflusso del pubblico ed evitare la pericolosa commistione tra pedoni e veicoli, ridisegnare il viale d’accesso da Vedano che oggi si presenta con un controviale che ne raddoppia gli spazi. “E’ la dimostrazione che volere è potere – ha commentato Salvini -, tempi rispettati per un cantiere che porta 5,4 km di asfalto nuovo e 4 sottopassi per la messa in sicurezza degli spettatori”. Maurizio Crispino – il direttore lavori, professore di Infrastrutture per il trasporto al Politecnico di Milano e un curriculum di lavori che comprende la pista di Malpensa, Linate, Orio , Venezia e il tracciato di Misano – non ha nascosto le difficoltà: “Abbiamo lottato contro il maltempo che ci hanno costretti allo stop dei lavori, ma abbiamo saputo recuperare. Il nostro focus era la nuova asfaltatura, oggi possiamo dire che Monza ha quanto di meglio i nuovi materiali e macchinari possano offrire”.

Autodromo di Monza, ecco il nuovo asfalto: così sarà possibile vincere la sfida del 2025 con il rinnovo del contratto

Il rifacimento della pista e la messa in sicurezza degli spettatori erano, del resto, lavori indispensabili per sedersi a tavolo con Formula 1 e giocare la partita del rinnovo del contratto che scade nel 2025. In realtà i lavori da 21 milioni di euro, presentati lunedì sono solo la prima tranche di quelli da 77 milioni previsti per fare del tempio della velocità un impianto moderno e al passo con i tempi. “Il progetto – spiega Sticchi Damiani – prevede anche la sostituzione entro il 2026 delle vecchie tribune con tubi Innocenti con tribune dotate di ogni confort, compresi ristoranti e servizi e la copertura dell’area paddock per l’hospitality della F1, ma servono altri 30 milioni di euro perché il progetto del 2019 ha subito i rincari del post pandemia e noi dobbiamo correre perché siamo già in ritardo di un anno e sappiamo che la concorrenza, soprattutto asiatica, è molto forte”. Si riparla anche di uno spazio museale che a Monza purtroppo manca da sempre: “Per il prossimo anno – annuncia il Presidente di Aci – avremo delle sorprese utilizzando l’edificio emisferico già presente”.

Autodromo di Monza, ecco il nuovo asfalto: tribune più comode e un museo storico

Ma per vincere la sfida del futuro, Monza non può più essere solo una pista. Ecco perché Sticchi Damiani ha già pronta una serie di progetti capaci di portare nel futuro il circuito di Monza. Innanzitutto innalzando di un piano la palazzina dei box con una copertura permanente inserita nel contesto del Parco storico: “Oggi nei giorni del Gran premio utilizziamo delle strutture temporanee che poi smontiamo con costi enormi. Vorremmo anche liberare il salone dell’attuale sala stampa per metterlo a disposizione del Paddock Club della F1. L’area per la stampa vorremmo spostarla nell’attuale palazzina degli uffici che demoliremmo per costruirla da capo leggermente più grande, ma non in cemento, bensì con una struttura removibile”. Senza dimenticare le tribune: “Dobbiamo farle diventare delle hospitality con punti ristoro, servizi igienici, alcune anche con skybox. In questo modo diventerebbero luoghi autonomi, ognuno con il proprio pezzo di pista davanti su cui si possono organizzare concerti e altri eventi tutto l’anno”.