Il Gp di Monza riporta treni speciali per i fans diretti in autodromo

La Formula 1 torna a Monza con il Gran Premio d’Italia 2024, in programma all’Autodromo Nazionale di Monza dal 30 agosto al 1° settembre. Con i suoi lunghi rettilinei e le punte di velocità inarrivabili, il Tempio della Velocità offrirà emozioni impagabili a tutti gli spettatori presenti.

Per l’occasione Trenord organizza 21 treni straordinari tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo per raggiungere l’evento domenica 1 settembre e offre biglietti speciali per raggiungere le prove e le gare di Formula 1 del circuito di Monza.

Metti in pole position l’ecosostenibilità e raggiungi in treno il Tempio della Velocità!

MILANO – BIASSONO-LESMO

TRENI STRAORDINARI “GP MONZA BIASSONO-LESMO” 5€

1° settembre 2024

Domenica 1° settembre viene organizzato un servizio straordinario di treni per il GP di Monza. I treni partiranno da Milano Porta Garibaldi con destinazione Biassono-Lesmo, senza fermate intermedie nè all’andata nè al ritorno.

Biglietto valido esclusivamente sui treni straordinari di domenica 1° settembre 2024;

Biglietto di andata e ritorno da Milano Porta Garibaldi a Biassono-Lesmo;

Biglietto valido per una sola persona, dai 4 anni compiuti;



MILANO – MONZA

BIGLIETTO SPECIALE “GP MONZA TRENO+BUS AUTODROMO” 10€

30-31 agosto o 1° settembre 2024

Biglietto integrato speciale di andata e ritorno valido sui treni da tutte le stazioni di Milano a Monza FS e sulla Navetta della Linea Nera tra Monza FS e l’Autodromo di Monza (Ingresso Gate G)

Valido su tutti i treni Trenord (eccetto il Malpensa Express). Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre sono a disposizione anche dei treni speciali no-stop da Milano Centrale a Monza.

Valido nel giorno di convalida del biglietto (venerdì 30 agosto, sabato 31 agosto o domenica 1° settembre)

Biglietto valido per una sola persona, dai 4 anni compiuti.





LOMBARDIA – MONZA o BIASSONO-LESMO

BIGLIETTO SPECIALE “GP MONZA – DAY PASS TRENORD” 13€

30-31 agosto o 1° settembre 2024

Biglietto di andata e ritorno valido da tutte le stazioni della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo.