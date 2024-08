Gp di Monza tra presente e futuro, Domenicali: «Convinto che resterà al centro della Formula 1»

Dopo circa otto mesi di lavoro per ammodernare l’autodromo secondo i criteri richiesti da Liberty Media, società detentrice dei diritti della Formula 1, Monza si appresta ad accogliere il Gran Premio d’Italia nonché nuove sfide per il rinnovo della concessione che scadrà l’anno prossimo. “La sfida che avevo lanciato l’anno scorso è iniziata. Sono soddisfatto dei lavori di riasfaltatura della pista e rifacimento dei sottopassi, incubi dei prefetti per l’esodo post Gp, ma questo non è che l’inizio di una sfida che dovrà continuare – ha dichiarato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, nella conferenza di presentazione dell’evento, in autodromo, nella mattinata di martedì 27 agosto – Il nostro nemico è il tempo – ha aggiunto – Siamo arrivati ad un anno dalla scadenza del contratto che ancora non è stato rinnovato perché non sussistevano le condizioni affinché Formula 1 firmasse. Dobbiamo essere più bravi ad attrarre gente e soddisfare le aspettative di Liberty Media, con un autodromo sempre più bello e curato nei dettagli.”

Gp di Monza di Formula 1, la conferenza stampa di presentazione

Al tavolo, oltre al presidente dell’Automobile Club d’Italia, anche il presidente di AC Milano, Geronimo La Russa, il presidente dell’Autodromo di Monza, Giuseppe Redaelli, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessore allo sviluppo economico del comune di Milano Alessia Cappello e Stefano Domenicali, CEO di Formula 1, che sbilanciandosi sul futuro di Monza all’interno del calendario della Formula 1 ha dichiarato: “Monza non può non essere al centro del futuro della Formula 1. Devo dire che quello che è stato fatto è molto bello e funzionale, ma ora inizia la seconda fase. Sono convinto che in questi giorni troveremo la soluzione.”

Gp di Monza di Formula 1, le parole del presidente della Regione

Il 9 settembre, infatti avrà il via un tavolo tecnico per la seconda fase di lavori, che spinti dalla fretta di un rinnovo potrebbero terminare, ottimisticamente, entro luglio 2025. Nel frattempo tuttavia ci si concentra sul presente, con gli ultimissimi biglietti del weekend in vendita ed oltre 300 mila persone attese per la settimana del Gran Premio di Monza le quali dovrebbero portare un indotto pari a 178.8 milioni di euro. “Il Gran Premio di Monza si conferma l’evento sportivo più importante in Lombardia – ha ribadito il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza – è simbolo della forte vocazione internazionale del nostro territorio, necessaria per attrarre gli investimenti. Si conferma, inoltre, strategico per il settore sportivo, turistico ed economico e rappresenta un’occasione unica di visibilità per la nostra regione, per Monza e le tante eccellenze che esprimiamo”. Presentato infime “L’Anello della Regina” per chi otterrà la pole position realizzato dal maestro orafo brianzolo Guido Guzzi ed ispirato alla Corona Ferrea destinato a diventare un simbolo per il più veloce sulla pista più veloce del mondo.