Video Gp d’Italia 2024 a Monza, la conferenza: i lavori in autodromo, la trattativa sul futuro, l’anello di Teodolinda

Non ci saranno le Frecce Tricolori impegnate in una tournée internazionale ma per la prima volta il pilota della pole position porterà a casa l’Anello di Teodolinda, un gioiello disegnato per l’occasione e che da quest’anno sarà assegnato al partente in prima fila. Queste le curiosità, di una edizione del Gran Premio d’Italia che si svolge con i lavori di riqualificazione dell’Autodromo in pieno svolgimento e con il rinnovo della partecipazione alla Formula 1 che è in trattativa. In chiusura della conferenza stampa di presentazione dell’edizione di quest’anno, è arrivato al tavolo dei relatori il presidente Stefano Domenicali che si è detto ottimista sul prolungamento di Monza nel calendario della Formula 1. Le interviste al presidente di F1, al presidente della Regione Attilio Fontana e al presidente dell’Autodromo Giuseppe Redaelli.