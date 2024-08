FuoriGp a Vedano al Lambro: la festa è internazionale, dal Memorial Brambilla a go-kart e “drift bike”

Tifosi di Formula 1, appassionati di auto, turisti da tutto il mondo e il rombo dei motori a fare da colonna sonora. Per il Gran Premio d’Italia, Vedano si trasformerà con il suo Fuori Gp. Dal 29 agosto al primo settembre: largo Repubblica e via IV Novembre si animeranno con spettacoli, concerti, attività sportive e molto altro.

La principale novità di quest’anno è il marchio unificato “Fuori Gp” frutto di un tavolo di lavoro tra autodromo e Comuni per una comunicazione integrata con eventi nell’app ufficiale e sul sito dell’Autodromo.

FuoriGp a Vedano al Lambro: la festa è internazionale, Memorial Brambilla 2024 a Ivan Capelli

Il programma inizia con il premio Memorial Brambilla. Ogni anno, per tener vivo il ricordo dei soci e grandi piloti di Formula 1 Vittorio ed Ernesto “Tino” Brambilla, il Ferrari Club Vedano al Lambro organizza il Memorial. Il riconoscimento viene assegnato alla personalità dello sport motoristico che, a giudizio del club, si è distinta nel mondo dei motori. La ventiquattresima edizione sarà presentata dal giornalista Carlo Gaeta. A ricevere il premio sarà l’ex pilota Ferrari Ivan Capelli.

«Un evento importantissimo all’interno del Fuori Gp – afferma il vicesindaco con delega agli eventi Matteo Medici – Anche quest’anno riusciamo a ritagliare uno momento per commemorare nel migliore dei modi i fratelli Vittorio e Tino».

FuoriGp a Vedano al Lambro: la festa è internazionale, gli spettacoli in piazza

Da venerdì 30 agosto entrano in scena i due partner principali: Redbull e Merbag Mercedes. Il primo si occuperà di musica e spettacoli. Ci sarà la possibilità per il pubblico di partecipare ad un’area gioco con un vero simulatore di Formula 1. Ogni sera dalle 18 in poi ci sarà un dj set e, alle 21 di sabato e domenica, gli spettacoli di Andrian Guggemos, pilota di trial freestyle tedesco pronto a fare a dare spettacolo con la sua moto. Merbag Mercedes terrà da venerdì a domenica la sua esposizione di auto. Avrà anche un’area giochi e intrattenimento per famiglie. Ci saranno spazi dedicati ai commercianti vedanesi che offriranno musica dal vivo e street food.

Sabato 31 esposizione di Fiat 500 storiche del Fiat 500 club Monza e Brianza. Inoltre, verrà allestita la Vedano drift bike: una pista di quad e tricicli elettrici per adulti e bambini. Ci sarà anche la pista elettrica di macchinine Polistil del Brianza Slot Club. E il Gran premio Vedano, in collaborazione con l’oratorio san Luigi, con una gara di go kart e slot car Polistil.

FuoriGp a Vedano al Lambro: la festa è internazionale, i numeri durante i giorni del Gran premio

I numeri di partecipazione al Fuori Gp sono come sempre da capogiro. «La porta di Vedano è la porta numero due come affluenza in entrata per l’Autodromo e la numero uno in fase di uscita – aggiunge Medici – In entrata passeranno circa 30mila tifosi e in uscita 40mila. Siamo contenti del lavoro fatto e dei partner acquisiti. Lo dico da vedanese: si chiama Gran Premio di Monza, ma potrebbe essere chiamato Gran premio di Vedano al Lambro. In quei tre giorni il paese diventa l’ombelico del mondo. Questo evento appartiene alla nostra cultura da sempre».