F1, al Gp d’Italia 2024 in treno: biglietti speciali e corse straordinarie per Monza

Al Gp d’Italia in treno. Come ogni anno, Trenord propone ai tifosi delle possibilità per raggiungere Monza senza scomodare l’auto: biglietti speciali e corse aggiuntive per raggiungere l’Autodromo Nazionale da Milano e da tutta la Lombardia. Nel 2023 erano stati venduti oltre 25mila biglietti speciali.

F1, al Gp d’Italia 2024 in treno: 29 corse straordinarie per tutto il weekend di prove e gare, due biglietti speciali

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre saranno effettuate otto corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza. Nel giorno della gara, domenica 1, previsto il potenziamento anche dei collegamenti fra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco con 21 corse in più, senza fermate intermedie. I potenziamenti si aggiungeranno alle corse da e per Monza e Biassono già previste da orario.

Per raggiungere il GP fra venerdì 30 e domenica 1, verso prove e gara, Trenord propone due biglietti speciali, acquistabili sia online sia nelle biglietterie e i punti vendita autorizzati.

F1, al Gp d’Italia 2024 in treno: i biglietti speciali da Milano e dalla Lombardia

Per chi parte da Milano, il ticket speciale “Monza Autodromo treno+bus” comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e il percorso sul bus navetta della Linea Nera fino al Gate G dell’Autodromo.

Per chi parte dal resto della Lombardia c’è “Trenord Day Pass GP Monza 2024”, che a 13 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione a Monza o Biassono-Lesmo. “Trenord Day Pass” prevede la gratuità per i ragazzi under 14 che viaggiano con il titolare del biglietto.

F1, al Gp d’Italia 2024 in treno: l’offerta dei treni

Trenord potenzia l’offerta di treni. Sabato 31 e domenica 1 saranno effettuate otto corse straordinarie – quattro per direzione – fra Milano Centrale e Monza. Sarà possibile viaggiare a bordo dei treni aggiuntivi con i biglietti speciali “Treno+bus” e “Trenord Day Pass”, ma anche con biglietti e abbonamenti ferroviari o integrati validi da e per Monza.

Per la gara, domenica 1 settembre saranno effettuate 21 corse straordinarie – 12 la mattina, 9 al pomeriggio per il rientro – fra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la stazione più vicina all’ingresso del circuito. Sarà possibile viaggiare sui treni straordinari con il biglietto speciale dedicato, acquistabile al costo di 5 euro su trenord.it fino a esaurimento posti, o con “Trenord Day Pass”.

F1, al Gp d’Italia 2024 in treno: le altre linee che portano a Monza

Sarà possibile raggiungere il GP anche a bordo delle corse previste da orario delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco, S11 Milano-Como-Chiasso, S9 Saronno-Milano Lambrate, Milano-Carnate-Ponte San Pietro, Milano-Lecco-Colico.