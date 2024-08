FuoriGp: Marco Ligabue in concerto, la mappa del BiassonoGP24 in città

Torna il BiassonoGP: il punto di riferimento a nord del “Tempio della velocità”. Accanto all’attesissimo Gran premio d’Italia, Biassono è pronta a offrire un ricco programma di eventi musicali, gastronomici, sportivi e culturali. La manifestazione, capace l’anno scorso di attirare oltre 5mila visitatori provenienti da tutto il mondo grazie al GP di Formula 1 all’Autodromo nazionale di Monza, si svolgerà nei luoghi più strategici e storici della città. Un evento Imperdibile tra musica, gastronomia, sport e cultura. Sono tre le aree principali del BiassonoGp.

FuoriGp a Biassono: tutti i palchi

Piazza Italia si trasforma nell’arena concerti. Sarà animata da musica live con artisti, cantautori e gruppi indipendenti ogni sera. Sul palco si darà spazio anche per talk sui motori, interviste e premiazioni. Un secondo palco sarà allestito in via San Martino, davanti alla biblioteca. I media partner di questa edizione saranno Rai radio 1 e la web radio brianzola HeyDj radio. La seconda area, dedicata ai più piccoli, sarà allestita nei giardini di Villa Verri e sotto il Comune. Terza e ultima area il centro storico con piazza San Francesco. Lì sarà installato uno schermo a led per permettere ai tifosi di assistere alle prove e al Gran premio. Inoltre, l’area sarà dedicata agli stand delle associazioni e allo sport. Ci sarà una zona con attività sportive e fitness, oltre a una parete di roccia.

FuoriGp a Biassono: c’è anche la Triuggio Marching Band

Suoneranno al BiassonoGP2024, tra il palco dell’arena concerti e quello del centro storico il Rock live Choir (giovedì), la Marching Band di Triuggio, i Millennial Daze che apriranno il palco “Main” ai Rumatera (venerdì), i Lobuono Brothers, gli Acustic Noise, Ale Pinto in apertura sul palco main per Marco Ligabue (sabato), per chiudere la domenica con i Funky Machine.

FuoriGp a Biassono: «Proseguire a creare un evento poliedrico»

«Siamo pronti a emozionare di nuovo il folto pubblico locale e straniero che, come ogni anno, raggiungerà Biassono per assistere al Gran Premio di Formula Uno più longevo del mondo – ha dichiarato Donato Cesana, vicesindaco con delega ai Grandi eventi e Sport – Quest’anno ci accompagna una grande novità che ci rende orgogliosamente parte attiva nell’evento di Formula Uno: per la prima volta. Insieme ad Autodromo Nazionale Monza, siamo diventati un evento “FuoriGP”, questo vuol dire apparire nell’App ufficiale dell’Autodromo che verrà scaricata da decine di migliaia di tifosi la settimana del GP, oltre ad essere coordinati con Monza e Vedano, con unico simbolo e l’obiettivo comune: promuovere il territorio. La volontà di questa edizione è proseguire a creare un evento poliedrico che sia un efficace strumento di promozione culturale, musicale, sportiva, di trattenimento e, soprattutto, che sappia fare sviluppare l’economia locale. Abbiamo puntato sul cuore di Biassono, ovvero piazza Italia e il Nuovo Borgo, coinvolgendo attivamente il commercio e il mondo associativo».