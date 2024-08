Villasanta senza FuoriGp: botta e risposta velenoso tra “Io scelgo” e sindaco

A una settimana dall’avvio del Gran premio di F1 di Monza a Villasanta scoppia la polemica tra l’amministrazione comunale e la lista Io scelgo Villasanta. Un botta e risposta (tutto a favore di social) che ha infuocato le ultime ore. A scatenare il dibattito (subito polemico) è stata una nota del portavoce di Io scelgo, Roberto Frigerio, che ha sollevato alcune domande riguardo l’assenza di un programma di eventi, appuntamenti e nemmeno indicazioni sul piano viabilistico nei giorni della gara.

«L’ultimo fine settimana di agosto, quando si disputerà il Gp è ancora periodo di vacanze e di pieno turismo in Lombardia per i laghi e da e per Milano – ha scritto Frigerio –. Villasanta si colloca in mezzo a questa direttrice e immaginiamo che la nuova amministrazione, in carica da tre mesi, abbia pensato a qualche iniziativa di promozione del nostro territorio che è più vicino al parco, dove si trova l’autodromo, rispetto alla città di Monza». Poi la stoccata sul mancato coinvolgimento dei commercianti che ad oggi non hanno ancora avuto indicazioni – dice Frigerio – riguardo eventuali appuntamenti.

Villasanta senza FuoriGp: la replica del sindaco

Una polemica che non è sfuggita al sindaco, Lorenzo Galli, che ha parlato di «disinformazione». «L’importante è creare polemica a tutti i costi – ha scritto in una nota diffusa nella sera di venerdì 23 agosto – anche senza conoscere i fatti. Il Gran premio di F1 è ormai alle porte, ma per Villasanta, nel bene e nel male, non comporta questi grandi sconvolgimenti come accadeva fino a dieci anni fa e come accade tuttora nei paesi oltre Parco». Sul territorio comunale sono previste modifiche viabilistiche e divieti di sosta e transito nelle vie Baracca, Montello, della Resega, della Vittoria, Sanzio, Confalonieri e Farina.

«Solo l’1% dell’afflusso attraverserà a piedi via Garibaldi per raggiungere l’ingresso al parco da via Deledda. Un numero così basso non giustifica all’organizzazione investire su eventi collaterali, che quindi vengono concentrati e pubblicizzati sui comuni più interessati, che hanno l’onere e l’onore di gestire una massa ben più importante – continua Galli – E non conviene neppure ai comuni esclusi dalla grande massa di tifosi organizzare qualcosa in proprio, prima di tutto perché la questura in questi giorni chiede di concentrare le forze altrove e poi perché il contesto sarebbe comunque sfavorevole e sarebbe come lottare contro il vento».

Usa toni decisi il sindaco anche per replicare a riferimento fatto da Io scelgo, riguardo la Festa dello sport e la Monza power run, indicati come gli unici eventi di cui si occupa veramente l’amministrazione di Villasanta. «La Festa dello sport è organizzata dalle associazioni sportive, la Power run da un’associazione. Fa sorridere pensare alla disinformazione che si vuole fare prendendo in giro queste persone».

Villasanta senza FuoriGp: ma “Io scelgo” non ci sta

Immediata la controreplica della capogruppo di Io scelgo, Gaia Carretta. «Vorrei specificare al sindaco che chi disinforma è chi non rende nota l’informazione. Se ad una settimana da un importante evento un gruppo politico si preoccupa di chiedere delucidazioni, non lo fa per fare polemica, ma per sapere realmente cosa succederà. Sarà un week end di rientro dalle vacanze, sarà un evento che vede la partecipazione di 300.000 spettatori in tre giorni, sembra quanto meno legittimo chiedere cosa succederà. Per il sindaco se l’opposizione osa parlare, fa disinformazione».