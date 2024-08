Lesmo: il panificio Beretta lancia la “Curve rosse eating cup” per chi mangia più focacce e pizze

Fervono i preparativi al panificio Beretta di Lesmo per la prima edizione della “Curve rosse eating cup”, una gara a chi mangia più focacce e pizze sfornate dallo storico forno di via Manzoni. “Cerchiamo un po’ di movimentare il paese in occasione del Gp di Monza – hanno detto Gianfranco ed Ester Beretta titolari del negozio – per chi mangerà più di tutti ci sarà un premio”.

Lesmo: “Curve rosse eating cup”, una sfida a squadre nella corte

Sarà una gara a squadre con i bocconi di cibo posizionati sui tavoli che verranno allestiti all’interno della corte, dietro il negozio. Sarà una sfida ad eliminazione e bisognerà comporre team di tre persone che siano una buona forchetta per aggiudicarsi la vittoria. Solo lo scorso anno proprio i due prestinai avevano anche preparato un pane rosso alle barbabietole rappresentanti le due curve di Lesmo del circuito. Intanto la vetrina è già allestita con il rosso della Ferrari sperando porti fortuna alla scuderia del Cavallino. Intanto per chi vuole prendere parte alla competizione la gara avrà inizio sabato 31 agosto dalle 10.30, come detto nel cortile dietro l’esercizio commerciale e per chi vuole iscriversi puà chiedere info in negozio.