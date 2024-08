F1, la mappa del FuoriGp che copre tutta Monza

Motori, musica, buon cibo e intrattenimenti per un pubblico di tutte le età: da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, Monza torna a ospitare la Formula 1 e tutto il corollario di eventi del FuoriGp che da qualche anno è uscito dal centro (e anche dalla città con tutti gli eventi aggregati su app e sito dell’autodromo), raggiungendo tutta la città. Ecco quindi un palcoscenico di velocità, innovazione, stile e sport. Sabato sera Matia Bazar in concerto in centro.

I principali eventi a Monza.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: via Arosio (fronte stazione)

Via Arosio (fronte stazione): qui c’è lo stand dell’infopoint per accogliere i tifosi in arrivo in treno. I desk accoglienza forniranno informazioni dettagliate su cosa visitare e scoprire nella città di Monza. Dai luoghi storici ai ristoranti, per promuovere il territorio e aiutare i turisti.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: piazza Duomo

Piazza Duomo: punto di riferimento per informazioni e promozione turistica. Un infopoint dedicato fornirà dettagli su Monza FuoriGP 2024 e sui punti di interesse di Monza e del suo territorio. Il Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza allestirà uno stand espositivo con dotazioni automotive e mezzi storici dell’Arma. Questo sarà un luogo speciale dove cittadini e turisti potranno conoscere meglio la storia e il lavoro dei Carabinieri.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: piazza Trento e Trieste

Piazza Trento e Trieste: le quattro giornate saranno animate dall’intrattenimento e dalla grande musica di Radio M2O. Il palco principale ospiterà talk show con ospiti del mondo dello sport e dei motori, oltre a concerti di grandi artisti. Giovedì sera sarà il momento di Shorty & Mauro Miclini, DJ di Radio m2o, con la serata “A tutta dance: un viaggio dagli anni ’80 ad oggi”. Venerdì sera sarà dedicata ai giovani con “Monza Teen Night” che vedrà esibirsi Federica Carta, Wax e Andrea Cioffi, artisti usciti da uno dei talent più seguito nel panorama nazionale. Sabato sera, la città ospiterà i Matia Bazar, una delle band più amate e longeve del panorama musicale italiano, con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni. Per gli amanti dei motori, sarà possibile ammirare due Ferrari iconiche: la Ferrari 750 Monza e la Ferrari F1 2003 GA, due esemplari della collezione del Museo Ferrari Maranello e degli splendidi modelli di Ferrari Challenge, a cura di Team Rosso Corsa. I visitatori potranno vivere l’emozione della guida in prima persona con l’area simulatori, conoscere le associazioni sportive del territorio e i più piccoli potranno partecipare alle attività educative stradali in collaborazione della Polizia di Stato.

Venerdì alle 19 presentazione iniziative Coni e indice sportività e a seguire delle squadre agonistiche ASD Astro Roller Skating. Sabato dalle 16 diretta delle qualifiche del Gp e domenica diretta del Gran Premio di Formula 1.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: piazza Roma

Piazza Roma: la piazza dell’Arengario ospita il KIDS Village, con i migliori brand per l’intrattenimento dei più giovani: LEGO® e Toys. Qui, i piccoli visitatori potranno immergersi in un mondo di creatività e avventura, costruendo con i celebri mattoncini LEGO®, ammirando una macchina di LEGO® di dimensioni reali e giocando con i giochi da tavolo Hasbro. I bambini potranno divertirsi con una pista di cavalcabili a pedali e una pista di macchinine telecomandate Carrera.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: via Vittorio Emanuele II

Via Vittorio Emanuele II : un museo a cielo aperto con l’esposizione di auto sportive storiche e Vespa d’epoca, grazie all’associazione Monza Auto Moto Storiche (M.A.M.S.) e il Vespa Club di Monza. Questa esposizione permetterà di ammirare i modelli che hanno scritto la storia dei veicoli a quattro e due ruote, valorizzando i brand italiani che da anni sono leader nel settore automotive.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: piazza Carducci

Piazza Carducci: la grande novità del Monza FuoriGP 2024 è l’area dedicata alle moto. Qui, i visitatori potranno partecipare alla scuola moto con FMI (Federazione Motociclistica Italiana), un’esperienza di apprendimento e divertimento per i più giovani. La piazza ospiterà, inoltre, spettacolari esibizioni di stunt riding con il famoso stuntman Maurizio Perin, che promette di stupire il pubblico con le sue acrobazie mozzafiato. A rendere ancor di più attraente la location vi saranno stand per l’esposizione di moto.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: Boschetti reali

Boschetti Reali: sarà allestito il Redbull Village, con Airstream che offriranno delizie gastronomiche provenienti da tutto il mondo e musica di DJ Set. Ogni serata vedrà esibizioni di DJ di fama nazionale, tra cui Enzino Fargetta, Paolo Noise e i DJ del Nameless Festival, culminando con l’Autpop Festival, il primo DJ set inclusivo che vedrà i talenti di Radio Deejay e Radio m2o esibirsi insieme a persone diversamente abili. Un’esperienza capace di unire musica e inclusione.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: piazza Carrobiolo

Piazza Carrobiolo: in piazza Carrobiolo Music & Drinks in un angolo intimo e raccolto dove brindare in compagnia e godersi le note di diversi generi musicali. Venerdì si esibiranno i Sunshine Gospel Choir con le melodie avvolgenti e spirituali della musica gospel e sabato il gruppo Alta Moda che suonerà i migliori successi italiani, riportando in vita i ritmi e le atmosfere degli anni passati. Domenica i Vogo Beat chiuderanno con la loro energia travolgente e le hit dance degli anni ’90 e 2000.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi: altra area dedicata allo street food e alla musica. I truck più originali e gustosi inviteranno a godersi la convivialità mentre il DJ di Radio M2O, Rino Sparacino, animerà la serata con la sua musica.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: quartiere Triante

Quartiere Triante: al Centro Civico Triante, Renato Converso si esibirà con il suo spettacolo comico “Culturalmente Drammatico”, per una serata di risate e intrattenimento.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: quartiere Regina Pacis

Quartiere Regina Pacis: concerto “Mondo Cremonini Tribute”, un omaggio all’artista cantautore bolognese, ripercorrendo i suoi più grandi successi dall’esordio con i Lunapop fino ad oggi. Venerdì nei giardinetti di Piero della Francesca dalle 18 alle 20 c’è Radio Consulta.

F1, la mappa del FuoriGp a Monza: piazza San Paolo

Per tutti i giorni del FuoriGp una mostra per festeggiare il Centenario dell’Acquedotto di Monza.