Frecce Tricolori e Monza: in attesa del ritorno, il sorvolo del 2022 in soggettiva

Le Frecce Tricolori non sono nel programma 2024 di Monza come nella tradizione del Gp d’Italia perché “il rientro della pattuglia è previsto nei primi giorni di settembre dal North America Tour tuttora in corso di svolgimento“, ha spiegato lunedì l’ufficio comunicazione dell’Aeronautica Militare. Con l’ultima esibizione prevista negli Stati Uniti per il 26 agosto, la Pattuglia Acrobatica Nazionale è attesa da calendario ufficiale il 6 settembre in Austria all’Airpower 2024 di Zeltweg.

Tempi stretti anche per chi in cuor suo spera in un colpo di scena per vedere rinnovato il sorvolo sul rettilineo dell’autodromo nazionale e della Brianza al momento dell’inno nazionale prima del semaforo verde della gara. Uno dei momenti iconici dell’evento della Formula 1.

Frecce Tricolori e Monza: in attesa del ritorno, il video in soggettiva del 2022

Ecco allora un salto nel passato recente: le Frecce in volo su Monza nel 2022 viste dalle Frecce (clicca qui).