F1, Gp Olanda: Russell il più veloce delle Fp2, la spunta tra Norris e Verstappen

La Formula 1 riparte da Zandvoort dopo quasi un mese di pausa. Il semaforo verde del Gran Premio d’Olanda si riaccende alle 12.30 di venerdì 23 agosto sotto la pioggia dando il via, con la prima sessione di prove libere, al weekend di gara che precede il Gran Premio d’Italia. Dai Paesi Bassi la Formula 1 sembra quasi riprendere da dove era terminata: con la lotta al miglior tempo di Lando Norris e Max Verstappen nella prima sessione della giornata e George Russell, vincitore morale del Gran Premio del Belgio, al comando nelle seconde libere.

F1, Gp Olanda: la Fp1

Le prime prove libere del Gran Premio d’Olanda prendono il via disturbate da pioggia e forte vento. Il primo pilota a scendere in pista è il francese dell’Alpine, Pierre Gasly, già riconfermato dalla casa erede di Renault per la prossima stagione, apripista su gomma full wet seguito dalle due Haas. Con la ripresa del campionato dopo la pausa estiva l’Alpine ha colto l’occasione per annunciare la propria line-up definitiva per la stagione 2025, che vedrà accanto a Gasly, al posto di Esteban Ocon, già ingaggiato da Haas, l’esordiente australiano Jack Doohan già terzo pilota e collaudatore del team francese. È proprio il terzo pilota di Sauber, Robert Shwarzman, invece, a scendere in pista per le prime prove libere al volante della monoposto di Valtteri Bottas, in una delle due uscite stagionali previste dal regolamento di Formula 1.

Con Nico Hulkenberg che fatica a mantenere la propria monoposto in pista a causa delle estreme condizioni metereologiche che caratterizzano oltre metà prova, e la Ferrari che mantiene a lungo il proprio primato sul bagnato, la sessione si conclude con un notevole miglioramento del meteo e delle condizioni della pista che permettono ai piloti di lanciarsi per un ultimo tentativo utilizzando anche le slick. Lanciandosi pochi secondi dalla bandiera a scacchi con pneumatici soft Norris conquista il miglior tempo davanti a Verstappen per due decimi. Lewis Hamilton è terzo seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz su gomma media (tredicesimo Leclerc).

F1, Gp Olanda: la Fp2

Con la seconda sessione di prove libere si iniziano a vedere le prime simulazioni sul passo gara: il primo a scendere in pista è nuovamente Gasly; sul tracciato non piove e le favorite del weekend si dimostrano essere ancora la McLaren di Norris e Red Bull di Verstappen, consistenti sulle simulazioni. Ciononostante è la Mercedes di Russell a far segnare il miglior tempo con un 1:10.702 (61 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri e 111 millesimi su Hamilton, che conferma la propria terza posizione). Hulkenberg si trova di nuovo alla mercè di una macchina che non riesce a tenere in pista e provoca una bandiera rossa finendo in barriera in curva-1. Con la bandiera rossa del pilota Haas termina anche la sessione di Sainz, alle prese con un problema al cambio. In una giornata alla fine da dimenticare Ferrari termina la sua prova con il monegasco in nona e lo spagnolo in diciannovesima posizione.