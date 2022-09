Gp d’Italia: le Frecce viste dalle Frecce, il video del sorvolo a Monza

Quando passano le Frecce tricolori, prima del semaforo verde del Gran Premio d’Italia, Monza e la Brianza si fermano con il naso all’insù. Ma com’è a ruoli invertiti? Cosa vedono i piloti dai loro abitacoli?

Gp d’Italia: il video pubblicato dall’Autodromo di Monza

In soccorso dei più curiosi viene l’Autodromo di Monza con un video pubblicato sui social: “Sei a bordo di Pony 6, in scia all’Airbus A350 “Enzo Ferrari” di Ita Airways, durante il sorvolo delle Frecce Tricolori prima del via del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022“.

Il punto di vista dei piloti che nel 2022 del centenario hanno sorvolato l’autodromo insieme a un Airbus. Ecco il video.