Frecce Tricolori in sorvolo sui Palazzi della Regione per il centenario della Aeronautica Militare

Le Frecce Tricolori in sorvolo su Milano per festeggiare il secolo della Aeronautica Militare: l’appuntamento è fissato per lunedì 11 settembre alle 10.45 quando, per una decina di minuti, gli aerei sorvoleranno il cielo di Milano intorno ai Palazzi della Regione (Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia) che saranno il cuore delle celebrazioni.

Frecce Tricolori

“L’Aeronautica Militare ha scelto il Pirellone per ‘regalare’ il tricolore a Milano e alla Lombardia – ha detto giovedì 7 settembre il presidente del consiglio regionale lombardo Federico Romani presentando l’evento – Sarà un omaggio alla nostra Regione, alle nostre istituzioni e ai lombardi. Palazzo Pirelli, che con i suoi sessant’anni è un po’ più “giovane” dell’Aeronautica Militare, è un simbolo dell’innovazione, del saper fare e del coraggio dei lombardi. Il Pirellone quando fu pensato e costruito era un edificio visionario quanto bastava per far intravedere il futuro. Caratteristiche che raccontano bene anche la storia centenaria dell’Aeronautica Militare”.

Frecce Tricolori a Milano: “Tributo a una comunità cui l’Aeronautica Militare è legata”

“Il sorvolo della città di Milano delle nostre Frecce Tricolori, a ridosso del recente open day dell’Aeroporto Militare di Linate e di altri eventi celebrativi, rappresenta un ulteriore riconoscimento che l’Aeronautica Militare vuole tributare a un territorio e, soprattutto, a una comunità cui è storicamente e fortemente legata – ha spiegato il Colonnello Maurizio Daniele, Capo Ufficio Affari Generali del Comando 1a Regione Aerea Milano -. Si tratta di un’altra occasione per celebrare il nostro centenario insieme ai cittadini e far conoscere una Forza Armata dinamica, utile al Paese e con forte propensione all’innovazione tecnologica nonché per esprimere gli ideali che sono nostro il nostro faro guida nelle quotidiane attività svolte al servizio della collettività e delle istituzioni”.

Il centenario della Aeronautica Militare a Milano: anche una mostra

La mattinata di lunedì si aprirà alle ore 10 con i saluti istituzionali al Belvedere Jannacci del 31° piano di Palazzo Pirelli. Interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Gen. S.A. Francesco Vestito, Comandante della 1a Regione Aerea di Milano. Alle ore 10.45 è previsto il sorvolo delle Frecce Tricolori.

La seconda iniziativa programmata nell’ambito del centenario dell’Aeronautica Militare che coinvolgerà direttamente Palazzo Pirelli è una mostra che, attraverso pannelli tematici, tavole grafiche e video, ripercorre questi primi cento anni di storia con uno sguardo sul futuro. L’esposizione sarà allestita presso lo Spazio Eventi del Pirellone nella seconda metà di ottobre.