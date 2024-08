F1: il “vecchio” asfalto dell’Autodromo di Monza diventa un cimelio in edizione limitata

Per molti appassionati sarà come un pezzo di cuore. È il cimelio esclusivo, data l’edizione limitata, proposto dall’Autodromo nazionale alla riapertura del circuito per il Gp dopo i mesi di lavori di ammodernamento della struttura: l’asfalto. Quell’asfalto che non era mai stato rifatto del tutto e che in questi mesi è stato asportato fino a ritrovare lo strato di 100 anni fa.

Così come le squadre di calcio mettono in vendita le zolle dei loro stadi, così farà l’autodromo con la memoria del circuito in due versioni: “Pole position” e “Track” per portare a casa una porzione di linea di partenza o di pista. In vendita nello shop dentro il parco dal 29 agosto all’1 settembre e poi online al prezzo di 490,81 euro per la Pole e 146,56 euro per la Track.

F1: il “vecchio” asfalto dell’Autodromo di Monza diventa un cimelio, 1922 pezzi per la “Pole position edition”

La prima limited edition è realizzata “con l’asfalto originale prelevato dalla piazzola della Pole Position del leggendario Autodromo Nazionale Monza – è spiegato – Ogni esemplare, limitato a 1922 unità, celebra l’anno di fondazione dell’Autodromo e rappresenta il punto di partenza delle gare che hanno scritto la storia dell’automobilismo. La lavorazione artigianale garantisce un pezzo unico e prezioso, perfetto per ogni collezionista e appassionato di motorsport“.

“F1: il “vecchio” asfalto dell’Autodromo di Monza diventa un cimelio, 5.793 pezzi per la “Track edition”

Poi c’è la “Track Limited Edition” realizzata “con l’asfalto originale raccolto durante la recente riasfaltatura. Con una tiratura limitata a 5.793 pezzi, pari ai metri del tracciato, offre un legame diretto con ogni angolo di una pista che ha visto sfidarsi i grandi nomi del motorsport. Ogni pezzo è realizzato con cura artigianale, catturando l’essenza e l’adrenalina del circuito di Monza“.