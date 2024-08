F1: la Fan Zone scalda i motori con il Monza, il “Third kit” omaggia l’Autodromo

La Fan Zone scalda i motori con il Monza. Giovedì alle 13 in autodromo i calciatori Stefano Turati, fresco portiere biancorosso, e Patrick Ciurria incontrano i tifosi per la presentazione live del nuovo “third kit”, la terza maglia da gioco per la stagione in Serie A. L’accesso è gratuito (Ingresso Mirabello) come per tutti gli eventi della giornata, mentre diventerà riservato a chi è in possesso del biglietto per gli appuntamenti in programma da venerdì 30 agosto.

F1: la Fan Zone scalda i motori con il Monza, capitan Pessina in pista

La società ha già svelato il kit firmato Lotto, per il sesto anno consecutivo, che sottolinea lo stretto legame tra il club e la sua città, l’Autodromo Nazionale e il Gran Premio di F1.

Per l’occasione Matteo Pessina, Pablo Marí, Luca Caldirola e Warren Bondo sono stati ospiti in pista e hanno potuto vivere l’atmosfera del circuito nelle settimane di preparazione al Gran Premio d’Italia, ammirando da vicino la speciale monoposto realizzata in collaborazione con PureSport.

F1: la Fan Zone scalda i motori con il Monza, le caratteristiche della nuova divisa

La livrea riprende le caratteristiche della nuova divisa con base nera con effetto gessato e una grafica laterale ispirata al design e ai colori della linea di partenza del circuito. Tra i dettagli, il colore giallo che lega i nomi dei giocatori, i numeri delle maglie (con ultreriore richiamo alla bandiera a scacchi) e il logo del “Tempio della Velocità” sul retro del colletto.

La maglia è realizzata in tessuto “Recycle Interlock” per un occhio di riguardo anche al tema della sostenibilità.