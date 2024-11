Omicidio Tramontano a Senago: Impagnatiello condannato all’ergastolo

Ergastolo per Alessandro Impagnatiello per aver ucciso a coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del loro bambino. I fatti risalgono al maggio 2023, l’omicidio nella casa dove abitavano a Senago. La sentenza è stata pronunciata il 25 novembre, giorno internazionale contro la violenza sulle donne.

Omicidio Tramontano a Senago: escluse le attenuanti

La corte di Assise lo ha condannato anche a tre mesi di isolamento diurno. Impagnatiello è stato giudicato in primo grado per omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere con l’aggravante della premeditazione, della crudeltà e del rapporto di convivenza.

L’uomo da giugno 2023 si trova nel carcere di San Vittore a Milano. In aula era presente la famiglia di Giulia Tramontano.