Omicidio Tramontano: i funerali di Giulia e del piccolo Thiago in Campania, ci sarà anche il sindaco di Senago

Domenica 11 giugno ore 15, Parrocchia di Santa Lucia a Sant’Antimo provincia di Napoli. E’ arrivato il momento del funerale di Giulia Tramontano e di Thiago, il bimbo che la giovane portava in grembo. Le esequie saranno seguite anche a Senago, dove la ragazza viveva con il suo fidanzato e omicida, Alessandro Impagnatiello.

A Senago è previsto ancora una volta il lutto cittadino, come nei giorni immediatamente seguenti alla confessione di Alessandro, quando i giorni di lutto cittadino sono stati due. In occasione delle esequie in terra campana, a Sant’Antimo scenderanno il sindaco Magda Beretta, il vice sindaco e addetto stampa del Comando Militare Esercito Lombardia, Saverio Cucinotta e il presidente del consiglio comunale Valerio Mantovani.

Omicidio Tramontano: forse un murale dove è stato trovato il cadavere

In maniera da rappresentare degnamente la città di Senago in questo tristissimo momento. E in attesa delle risultanze dell’autopsia Senago ha continuato a manifestare affetto e vicinanza verso la famiglia e nei confronti di Giulia. Sono proseguite le veglie e le preghiere nei due punti deputati al ricordo, ai box di via Monte Rosa dove il corpo fu rinvenuto e nel giardino dedicato a Falcone e Borsellino in via Padova, presso la panchina rossa dove sono stati spostati fiori e altri ricordi che a centinaia sono stati depositati in questi giorni.

«Un gruppo di concittadini – annuncia il sindaco Beretta – sta progettando la creazione di un murale in onore di Giulia che sarà dipinto sulla parete dei box di via Monte Rosa», di comune accordo con i condomini proprietari degli stessi.