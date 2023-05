Video Ragazza incinta scomparsa a Senago, cosa dicono i vicini di casa

E’ stata un’altra giornata con il fiato sospeso in via Novella a Senago, dove da sabato non si hanno notizie della 29enne Giulia Tramontano la giovane sparita senza lasciare tracce nel fine settimana. La ragazza, incinta al settimo mese di gravidanza, sembra avere spento il cellulare dopo una lite con il fidanzato Alessandro e di lei non si è saputo più niente. Ricerche sono proseguite in tutto il territorio e anche nei pressi del Canale Villoresi, mentre in questi primi giorni di inizio settimana il fidanzato e convivente della giovane è rimasto in casa nell’appartamento della elegante palazzina al civico 14 di via Novella, e si è negato al citofono e alle telecamere che sempre più numerose sostano davanti all’ingresso. I genitori della ragazza e lo stesso convivente, barista in un locale di Milano, attendono novità positive. Ma più passano i giorni più la situazione si fa drammatica.