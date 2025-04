Video Bovisio Masciago, una serata con Fratelli d’Italia fa il punto sul tema della sicurezza

Una serata dibattito sulla sicurezza nelle città, andata ben oltre i normali eventi fatti di numeri e di progetti urbani. La sezione di Fratelli d’Italia di Bovisio Masciago ha inaugurato la serie di serate tematiche presso il Civic Center di via Leonardo da Vinci con uno dei temi forti del partito di Giorgia Meloni. Ma lo ha fatto anche con una varietà di argomenti e di esperti intervenuti, come la criminologa ed esperta di carceri Paola D’Andrea e la piscologa ex assessora di Desio, Samantha Baldo, che hanno parlato di come molto spesso la realtà urbana sia percepita in maniera semplicistica più che compresa nella realtà. Per finire con i classici interventi politici e tecnici, del vicesindaco Luciano Geminian, del vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza, Claudio Rebosio e del comandante della Polizia Profinciale, Flavio Zanardo. Questi ultimi hanno ricordato il recente caso della persona indagata per maltrattamento degli animali resasi latitante e acciuffata proprio a un evento dedicato ai cani. Inevitabilmente di respiro più ampio è stato poi il discorso dell’assessore regionale, Romano Larussa, che ha invitato a recuperare l’educazione a scuole e in società, per invertire il trend preoccupante dei giovanissimi sempre più piccoli che iniziano a delinquere in età molto anticipata rispetto al passato.