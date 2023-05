Il giallo della ragazza incinta scomparsa a Senago: le ultime novità sulle indagini

Il fidanzato di Giulia Tramontano, la ragazza di Senago scomparsa da sabato, aveva una doppia vita sentimentale? Potrebbe essere questo il motivo per il quale la giovane agente immobiliare di Senago ha fatto perdere le proprie tracce, al culmine di una lite con il suo convivente che verosimilmente è stata parecchio drammatica? Le forze dell’ordine che stanno indagando sulla scomparsa di Giulia non escludono nessuna ipotesi e nessun particolare della vita della giovane professionista, e stanno scandagliando anche i risvolti del rapporto dei due partner.

Senago, scandagliate le ultime ore della coppia

Rimane da approfondire, ad esempio, perché a poche settimane dal parto, Giulia e il suo compagno siano arrivati a una lite tanto violenta e sconvolgente da convincere lei a spegnere il telefono cellulare, interrompere qualsiasi comunicazione nella sera di sabato, senza dare più segni. Cosa si sono detti i due nella lite finale? Davvero Giulia, come si è anche detto, ha scoperto che lui aveva una doppia vita sentimentale? Sono troppi i dubbi che si sommano in queste ore drammatiche, e più l’attesa prosegue e i giorni di assenza della ragazza si sommano, più si fa strada il pensiero che qualcosa di drammatico sia scattato nella testa di questa giovane in dolce attesa.

Senago, le ricerche lungo il canale Villoresi

Le ricerche sono proseguite per tutta la prima parte della settimana, non appena la famiglia di Giulia ha dato l’allarme. Le ricerche affidate ai carabinieri regionali sono proseguite anche nelle vicinanze dell’abitazione dalla quale la giovane si è allontanata sabato sera, e i reparti specializzati hanno perlustrato anche il vicino canale Villoresi, il cui corso, al confine con Limbiate, si dispiega a pochi metri di distanza dalla palazzina di via Novella dove i due vivono da tempo. Nessun aiuto, finora lo hanno dato i conoscenti e i vicini di casa, che parlano di una coppia normale, gentile ma poco presente in questo angolo residenziale e molto tranquillo di Senago.