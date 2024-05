Video Senago: lezioni antiviolenza a scuola nella città di Giulia Tramontano

Come spiegare ai ragazzi della scuola secondaria Giovanni XXIII di Senago cosa sono stati i diritti delle donne per tutto il secondo dopoguerra e cosa c’è ancora da fare per porre un freno alle migliaia di casi di violenza di genere? Ci ha provato l’ex magistrato Francesca Manca protagonista con il comandante della Polizia locale Fabio Tagliabue dell’incontro svolto giovedì mattina nell’aula magna della scuola di via Monza.

Sotto gli occhi attenti di decine di ragazzi assiepati davanti alla cattedra, Manca ha fornito un solo dato che ha lasciati senza parole alunni e corpo docente con la dirigente Di Rago in prima fila: «Il delitto d’onore è rimasto in vigore fino agli anni ’80. Ciò significa che l’uomo aveva il potere di intervenire in maniera omicida sia nei confronti della moglie ma anche verso una sorella, in caso di tradimento». I ragazzi della 3a guidati da alcuni insegnanti tra i quali il professore Daniele Marzocca hanno messo a punto uno spettacolo in ricordo di Giulia Tramontano che andrà in scena il 31 maggio, nei giorni della commemorazione del femminicidio di Senago.