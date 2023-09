Omicidio Tramontano: Antonio Ingroia avvocato di parte civile del Comune di Senago

Sarà Antonio Ingroia ex magistrato, giornalista e politico, il legale di parte civile del Comune di Senago nel processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello omicida confesso di Giulia Tramontano. Prima dell’estate l’amministrazione Beretta aveva annunciato che la città di Senago si costituirà parte civile per tutelare la propria immagine dopo i tragici fatti del 27 maggio quando Impagnatiello accoltellò a morte la giovane incinta di 7 mesi. Ora il bando di manifestazione di interessi di prestazione di assistenza legale volontaria è chiuso: l’avvocato Ingroia ha deciso di assistere il Comune in questo processo che si annuncia come uno dei più dibattuti e sicuramente con una eco mediatica enorme.

Antonio Ingroia

Il sindaco di Senago: “Con Ingroia scelta la soluzione migliore”

“La commissione preposta a vagliare le candidature pervenute entro l’inizio di settembre – si limita a commentare il sindaco Beretta – ha scelto la soluzione migliore. Speriamo che da tutta questa brutta vicenda esca la verità processuale e sia fatta giustizia anche in riferimento a un Comune come Senago” popolato da famiglie giovani, con una qualità della vita decisamente alto, che non ci sta ad essere assimilato ad altri Comuni che negli ultimi anni sono stati scenario loro malgrado di tragedie simili. Novi Ligure, Cogne, Avetrana che a lungo sono state identificati con i fatti di sangue accaduti occasionalmente entro i confini geografici. Proprio questo è l’obiettivo della costituzione di parte civile di Senago nei confronti del femminicida di via Novella: “ribadire anche con una richiesta di risarcimento che la maggior parte della comunità di Senago è composta da gente sana e lavoratrice” come ha più volte ripetuto dopo i fatti, la stessa Magda Beretta con i componenti tutti dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali.

Senago: Ingroia già pm della Procura Antimafia

Antonio Ingroia dal 1993 è stato pubblico ministero della Procura Antimafia, insieme a Giancarlo Caselli e si è occupato di tanti casi della lotta alla criminalità organizzata dopo i fatti di Capaci e via D’Amelio. E’ stato parte in causa al processo Andreotti, dal 1993 al 2003. Tra gli altri incarichi, oltre all’attività politica, ha difeso l’attrice Gina Lollobrigida nelle sue vicende giudiziarie che l’hanno vista coinvolta, ed è stato in Guatemala per dirigere un’unità di investigazione per la lotta al narcotraffico, su incarico dell’Onu.