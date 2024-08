La città di Senago si appresta a celebrare l’annuale festa patronale tra grandi gioie e il ricordo di un forte dolore che ha colpito la città. L’8 settembre, proprio in concomitanza con la festa del paese, alle 17.30 è in programma l’inaugurazione del parco intitolato a Giulia e Thiago, in via Novella proprio davanti al palazzo dove l’anno scorso si consumò il femminicidio di Senago.

Senago: alla patronale si inaugura il parco per Giulia e Thiago, nel weekend premi anche alle eccellenze sportive

Ma il 7 settembre sarà anche l’occasione per la gioia, per celebrare i tanti sportivi senaghesi che ogni anno si distinguono a livello locale e nazionale. A ogni edizione, il sindaco Beretta e le associazioni portano sul palco di piazza Generale Dalla Chiesa decine di atleti di tutte le età per il degno di riconoscimento in occasione di “Eccellenza Sportiva Senaghese 2024”.

Senago: nel weekend premi anche alle eccellenze sportive

Il riconoscimento, previa comunicazione da parte dell’ufficio sport del Comune, verrà assegnato nell’ambito delle manifestazioni indette per la Festa Patronale 2024 e, presumibilmente, nella serata di sabato 7 settembre, a scanso di spostamenti dell’ultima ora anche condizionati da eventuali situazioni meteo sempre possibili, visto che la cerimonia solitamente si svolge all’aperto.

L’anno sportivo senaghese è iniziato nel migliore dei modi con Stefano Barbizzi laureatosi campione del mondo di skateboard specialità Downhill ed è proseguito con tante soddisfazioni da parte dei ragazzi delle associazioni, basti pensare ai campioni regionali del Pedale Senaghese.