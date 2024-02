Skateboard: Brianza sul tetto del mondo con Stefano Barbizzi, campione iridato di Downhill

Brianza sul tetto del mondo dello skateboard, con la vittoria del titolo iridato di Stefano Barbizzi, di Limbiate e cresciuto nell’associazione Skatezone ASD Senago, che ha superato gli altri campioni della categoria Downhill, ai Mondiali nelle Filippine.

Barbizzi ha sbaragliato la concorrenza nella specialità, simile al “boardercross”, che impegna gli atleti in gare da 2,5 chilometri eseguiti a velocità elevate. Gli atleti utilizzano skateboards particolari con ruote più grandi e tavole che hanno forma concava.

Senago skateboard Stefano Barbizzi

Skateboard: Brianza sul tetto del mondo con Stefano Barbizzi, specialità Downhill

Dopo avere superato le qualificazioni vincendo tutte le manches, Barbizzi si è trovato in finale contro 4 altri campioni e alla fine li ha dominati tagliando il traguardo con una decina di metri di vantaggio sul secondo.

La specialità Downhill è particolarmente complicata e anche pericolosa, perchè gli allenamenti si svolgono in strada, come sottolineato da Riccardo Aldinucci, direttore di sezione della Polisportiva Mens Sana di Siena sotto i cui colori oggi milita Barbizzi e che ha commentato con entusiasmo la vittoria del campione senaghese.

Skateboard: Brianza sul tetto del mondo con Stefano Barbizzi, l’anno scorso all’inaugurazione dello skatepark di via Buozzi a Senago

Un plauso ovviamente, arriva anche dal sindaco Magda Beretta e dalla città di Senago tutta, che hanno sempre creduto nella disciplina dello skateboard nelle sue diverse declinazioni. È della scorsa estate l’inaugurazione dello skatepark di via Bruno Buozzi dotato di tutte le strutture e i permessi, aperto solo a chi pratica questa disciplina e affidato proprio a Skatezone ASD Senago nella gestione. E all’inaugurazione non era mancato Barbizzi insieme agli altri campioni della tavola a rotelle che vivono e si allenano in città, che si erano esibiti per il piacere delle famiglie e di chi si avvicina a questo sport che nel 2021 ha fatto per la prima volta la sua comparsa alle Olimpiadi di Tokyo.