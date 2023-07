Senago, il sindaco Beretta inaugura il nuovo Skate Park in zona Gaggiolo

C’erano anche Emanuele Moro e Stefano Barbizzi, campioni nazionali nelle rispettive categorie del Longboard Dancing e Downhill Skateboard, al taglio del nastro del nuovo Skate Park di Senago, finanziato con fondi regionali e che sarà accessibile e usufruibile anche da parte degli skaters su carrozzina e con diverse abilità. L’inaugurazione era affidata al sindaco Magda Beretta, agli assessori Salamone e Quattrociocchi ma anche all’ex assessore Masala, che nello scorso quinquennio, con la prima giunta Beretta ha iniziato a lavorare a questo progetto, che costituisce ben più di un servizio sportivo per il quartiere Gaggiolo. Presenti anche i ragazzi dell’associazione Skate Zone Asd, che cureranno le piste e l’apertura e chiusura quando sarà recintata. Non poteva mancare, e non è mancato, il consigliere regionale Riccardo Pase,che da Palazzo Lombardia ha lavorato perché il progetto, atteso per decenni, potesse concretizzarsi.

Gaggiolo: un rilancio atteso da qualche decennio

Le prime performance sulla pista del nuovo Skate Park

«A tutti gli effetti -ha detto la prima cittadina nel suo discorso inaugurale-, si tratta del primo passo verso il rilancio di questa zona della città, che si attendeva da decenni». E la particolarità è che il rilancio sociale e urbanistico del Gaggiolo, il comparto più a sud di Senago, inizia proprio da un insediamento spiccatamente per giovani come questo Skate Park, aperto a tutti gli appassionati della tavola a quattro ruote. Il prossimo step sarà il recupero di un’area ex produttiva (GS Lampadari) che sarà riconvertita in abitazioni: l’operatore finanzierà la recinzione dell’area skate e altri interventi infrastrutturali in zona. In arrivo anche la Casa di Comunità, per la quale il Comune ha appena deliberato la cessione in diritto di superficie di un’area in via Leonardo da Vinci.