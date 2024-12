Monza-Resegone 2025: si corre il 21 giugno, torna la staffetta. Iscrizioni dal 2 gennaio

Si terrà sabato 21 giugno 2025 la 63esima edizione della Monza Resegone classica alla quale si aggiungerà la seconda Monza- Resegone Relay. L’annuncio è stato dato dal presidente della Società alpinisti monzesi Enrico Dell’Orto nel corso della serata dedicata agli auguri natalizi e ai ringraziamenti agli atleti.

«Abbiamo deciso di riproporre la staffetta che quest’anno ha avuto molto successo -ha sottolineato il presidente – Per il resto, rimane tutto invariato, come da tradizione. Ci auguriamo un buon numero di partecipanti. Ci piacerebbe attrarre atleti da tutta Italia per fare conoscere Monza, i suoi dintorni e le montagne che tutti noi amiamo». Le iscrizioni si aprono il 2 gennaio.