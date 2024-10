MonzaMontagna compie 20 anni di eventi: la nuova edizione per l’anniversario del K2 e i compleanni delle società monzesi

Il “vernissage” della ventesima edizione di MonzaMontagna è avvenuto domenica scorsa con la tradizionale gita al rifugio Bogani per ricordare i caduti monzesi sulle vette, ma ora è già tempo di scendere in pianura. Le nove società alpinistiche monzesi organizzatrici hanno preparato una serata dedicata all’alpinista monzese per eccellenza: Walter Bonatti. Sabato 19 ottobre alle 21 in biblioteca civica verrà presentato il libro “Solo. Walter Bonatti dal K2 al Dru” di Diego Alverà, un testo pensato per ricordare il settantesimo della prima scalata del K2.

MonzaMontagna compie 20 anni di eventi: evento clou sabato 26 ottobre sotto l’arengario

L’evento clou della rassegna, che coinvolgerà l’intera città, è fissato per sabato 26 ottobre quando la montagna scenderà letteralmente in piazza. Sotto i portici dell’Arengario le società alpinistiche monzesi presenteranno le loro attività e il gruppo vocale Li osc da Forba, le voci di Valfurva, interpreterà le canzoni del proprio repertorio. Non mancheranno gli alpini del gruppo Monza Centro della sezione monzese dell’ANA che prepareranno le caldarroste. Il pubblico potrà gustarle offrendo un contributo che verrà devoluto al comitato Maria Letizia Verga.

A sostegno del comitato e della ricerca finalizzata allo studio e alla cura delle leucemie infantili, Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi, ha devoluto – prima di introdurre gli appuntamenti di Monza Montagna- il ricavato delle vendite del volumetto “Monza Resegone 100 anni di corsa, amicizia e passione” scritto per ricordare il centenario della storica corsa. Copie del libro sono ancora in vendita nella sede del comitato Verga.

MonzaMontagna compie 20 anni di eventi: i cori e gli appuntamenti al Binario 7

Cori di montagna sono attesi mercoledì 6 novembre alle 21 per la prima serata al Binario 7 del festival: voci alpine celebreranno i 40 anni delle Penne Nere del gruppo Monza Centro. Una settimana più tardi sarà al Binario 7 Cristina Piolini, alpinista che la scorsa estate ha fatto parte della spedizione tutta al femminile al K2. Un’altra storia sulle grandi cime la racconterà il docu-film di Fulvio Mariani “Il ragno della Patagonia” che sarà proiettato giovedì 21 novembre sempre al Binario 7. Al termine della serata nello spazio espositivo dell’Urban Center verrà inaugurata una mostra fotografica che celebra i cento anni della società alpinistica Gem e i quarant’anni degli alpini del centro. L’esposizione resterà aperta fino al 1° dicembre.

MonzaMontagna compie 20 anni di eventi: i 100 anni della Gem il 28 novembre con la Valanga azzurra

La Gem festeggerà il suo primo secolo di vita il 28 novembre, sempre al Binario 7, con la promessa di sorprese: saranno ospiti alcuni atleti della storica valanga azzurra. L’ingresso in teatro per tutti gli appuntamenti è gratuito fino a esaurimento posti.